VIDEO: कोर्ट की सुनवाई में बिना पैंट पहने पेश हुआ पुलिसवाला, जज भी देखकर रह गये दंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर मिशिगन के एक कोर्ट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जूम कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक पुलिस अधिकारी बिना पैंट पहने आ गया। डेट्रॉइट न्यूज के अनुसार पुलिस अधिकारी मैथ्यू जैक्सन 27 अक्टूबर को सिर्फ अंडरवियर पहनकर कोर्ट में पेश हो गया। इसके बाद जज ने उस अधिकारी से एक अजीबोगरीब सवाल पूछा।

कोर्टरूम के वीडियो में जैक्सन ने सिर्फ पुलिस वर्दी की शर्ट और बैज पहन रखा था, वहीं नीचे पैंट की जगह सिर्फ बॉक्सर पहना था। इस दौरान जज सीन पर्किन्स अधिकारी की पोशाक देखकर दंग रह गए। इसके बाद जज ने लड़खड़ाती हुई आवाज में पुलिस अधिकारी ये पुछा- क्या आपने पैंट पहन रखी है? इसपर अधिकारी ने कहा नहीं और अपने मोबाइल के कैमरे की पोजीशन सेट करने लगा।

इस दौरान सुनवाई में भाग ले रहे एक अन्य वकील ने इस अप्रत्याशित घटना को देखकर हैरानी जाहिर की। फिर भी जज ने इस असामान्य घटना पर आगे कोई चर्चा न करते हुए सुनवाई को आगे बढ़ाया।

डेट्रॉयट पुलिस विभाग ने बाद में अधिकारी मैथ्यू जैक्सन की अदालत में उपस्थिति के लिए माफी मांगी और कहा कि वे घटना की जांच करेंगे और अधिकारियों को उचित अदालती शिष्टाचार और पोशाक के बारे में बताएंगे।

विभाग ने मांगी माफी, होगी जांच

डेट्रॉइट पुलिस प्रमुख टॉड बेटिसन ने एक बयान में कहा, 'डेट्रॉइट पुलिस विभाग अपने अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वे अदालती कार्यवाही में भाग लेते समय गरिमापूर्ण और पेशेवर तरीका अपनाए। हम अदालत के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के साथ इस घटना के दौरान उपस्थित सभी लोगों से माफी मांगते हैं।'

अदालत की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार , ड्रेस कोड में "कैज़ुअल व्यावसायिक पोशाक" पहनने का प्रावधान है। इसमें शॉर्ट्स, स्कर्ट, बिना आस्तीन के टॉप, टोपी या कैप (धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से न पहने जाने पर छोड़कर) और अदालत कक्ष या पेशेवर माहौल के लिए अनुपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी कपड़े पर विशेष रूप से प्रतिबंध है।