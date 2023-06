PM Modi US Visit: UN में योगा तो वॉशिंगटन में जो बाइडन के साथ पीएम मोदी करेंगे चर्चा, ये है पूरा शेड्यूल

न्यूयॉर्क, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे और वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

न्यूयॉर्क के बाद पीएम मोदी, राष्ट्रपति बाइडन और प्रथम महिला जिल से मुलाकात करने के लिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी रवाना होंगे। जहां उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति 22 जून को राजकीय रात्रिभोज में पीएम की मेजबानी करेंगे। इस यात्रा में 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री का संबोधन भी शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों को मंजूरी दी जा सकती है।

