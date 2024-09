'अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया', जब PM मोदी की बात सुनकर गदगद हुए भारतीय समुदाय के लोग

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने 'नमस्ते' कहकर अपना संबोधन शुरू किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा,"अब अपना नमस्ते भी बहुराष्ट्रीय हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया। आपका प्यार मेरा सौभाग्य है। भारतीय किसी भी देश में हों, हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे अधिक योगदान देते हैं, चाहे हम कहीं भी हों।

#WATCH | Nassau Coliseum in New York, Long Island | Modi&US Event | Prime Minister Narendra Modi begins his address to the Indian diaspora, he says, "'Ab apna Namaste bhi multinational ho gya hai, local se global ho gya'..." pic.twitter.com/QyUaZx8rmW