PM Modi US Visit: GE एयरोस्पेस के साथ HAL का हुआ समझौता, अब भारत में ही बनेंगे फाइटर जेट इंजन

वॉशिंगटन, पीटीआइ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) चार दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं। गुरुवार(22 जून) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष एच लॉरेंस कल्प जूनियर (H Lawrence Culp Jr) से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद जेट इंजन को लेकर ऐतिहासिक समझौते की घोषणा हुई।

एयरोस्पेस शाखा ने जानकारी दि कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बीच सौदे की घोषणा की गई। इस समझौते के बाद जेई एयरोस्पेस और एचएएल एक साथ मिलकर भारतीय वायु सेना के लिए जेट इंडन बनाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष एच लॉरेंस कल्प जूनियर से मुलाकात के कुछ घंटों के बाद जनरल इलेक्ट्रिक ने घोषणा करते हुए कहा,"भारतीय वायु सेना को जेट इंजन प्रदान करने के लिए उनकी कंपनी और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है।"

