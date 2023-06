'मैं हूं मोदी का प्रशंसक, वास्तव में प्रधानमंत्री करते हैं भारत की परवाह', PM से मुलाकात के बाद बोले एलन मस्क

न्यूयॉर्क, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। इस दौरान एलन मस्क ने बताया कि वह अगले साल भारत आने की योजना बना रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी मुलाकात के बाद एलन मस्क ने कहा कि यह बेहतरीन और बहुत अच्छी बातचीत थी। उन्होंने कहा कि मैं अगले साल भारत आने की योजना बना रहा हूं।

एलन मस्क ने कहा कि मैं भारत के भविष्य को लेकर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हूं। भारत में दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में अधिक संभावनाएं हैं। पीएम मोदी वास्तव में भारत की परवाह करते हैं क्योंकि वह हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं मोदी का प्रशंसक हूं। यह एक शानदार मुलाकात थी और मैं उन्हें काफी पसंद करता हूं।

#WATCH | Tesla and SpaceX CEO Elon Musk, says "I'm incredibly excited about the future of India. India has more promise than any large country in the world. He (PM Modi) really cares about India as he's pushing us to make significant investments in India. I am a fan of Modi. It… pic.twitter.com/lfRNoUQy3R— ANI (@ANI) June 20, 2023