PM Modi: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पीएम मोदी को उपहार में दी स्पेशल टी-शर्ट, लिखा है खास मैसेज

वाशिंगटन, एजेंसी। PM Modi US Visit प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का आज अंतिम दिन है। पीएम के इस दौरे पर उनका ग्रैंड वेल्कम हुआ और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में पीएम को स्टेट डिनर भी करवाया। इस बीच आज बाइडन ने पीएम मोदी को एक खास तोहफा दिया जो चर्चा का विषय बन गया।

पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने आज अमेरिकी और भारतीय सीईओ के साथ बैठक की। इस बैठक में बाइडन ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक विशेष टी-शर्ट उपहार में दी, जिसपर AI लिखा था।

दरअसल, बीते दिन पीएम मोदी ने यूएस कांग्रेस को संबोधित करते हुए AI का नया नाम बताया था। पीएम ने कहा कि एआई केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं, इंडिया-अमेरिका के बढ़ते रिश्तों को भी दर्शाता है।

ऐतिहासिक दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा,

#WATCH | US President Joe Biden gifted a special T-Shirt to PM Narendra Modi with the PM's quote on AI.



"In the past few years, there have been many advances in AI- Artificial Intelligence. At the same time, there has been even more momentous development in another AI-… pic.twitter.com/rx97EHZnMj— ANI (@ANI) June 23, 2023