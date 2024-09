न्यूयॉर्क में पीएम मोदी का मेगा शो, पांच घंटे पहले से जुटने लगे लोग; 10 Points में जानिए कार्यक्रम की सभी खास बातें

एएनआई, न्यूयॉर्क। तीन दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी का रविवार को न्यूयॉर्क में मेगा इवेंट हैं। यहां पर वह प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में नासाऊ कोलिजियम में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं।

#WATCH | US | Preparations are in the final stage at Nassau Coliseum in New York, Long Island where PM Modi will address the Indian diaspora as the Modi&US event to commence at around 9:00 PM, India time, today. pic.twitter.com/dMcnmmuDQ3