ट्रंप की पीसी के बीच फार्मा कंपनी का अधिकारी बेहोश, घबराकर खड़े हो गए व्हाइट हाउस के अफसर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मोटापा कम करने वाली दवाओं (GLP-1 दवाओं) को सस्ता और आसानी से उपलब्ध कराने की नई नीति का ऐलान कर रहे थे। इसी दौरान दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क के अधिकारी गॉर्डन फिंडले अचानक बेहोश होकर गिर गए। हालांकि, वहां मौजूद अन्य स्टाप ने उन्हें जमीन पर गिरने से रोक लिया।

दरअसल, गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वजन घटाने वाली दवाओं की कीमतों में कटौती की घोषणा कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप के ठीक पीछे गॉर्डन फिंडले खड़े थे। वे अचानक बेहोश हो गए। इस दौरान व्हाइट हाउस में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। ऑफिस में मौजूद अन्य स्टाफ ने शख्स को संभाला और मेडिकल सुविधा मुहैया करवाया गया।

वीडियो हुआ वायरल घटना के दौरान वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने फिंडले की मदद की। घटना के तुरंत बाद व्हाइट हाउस मेडिकल टीम ने फिंडले को प्राथमिक उपचार दिया। उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

30 मिनट तक खड़े रहें सभी लोग जानकारी के अनुसार, जब यह घटना हुई, तब राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य लोग सौदे के बारे में बात करते रहे और उपस्थित लोग लगभग 30 मिनट तक खड़े रहे। ट्रंप, जो उस समय बैठे थे, तुरंत उठे और अपनी मेज के पीछे बैठे रहे, जबकि दूसरे लोग उस व्यक्ति की देखभाल कर रहे थे। ट्रंप के मेडिकेयर और मेडिकेड सेवा केंद्रों के प्रशासक मेहमत ओज ने उस व्यक्ति की जांच की और कहा कि वह ठीक है।

एक घंटे तक रूका रहा कार्यक्रम इस घटना के दौरान मीडिया को बाहर कर दिया गया और करीब एक घंटे तक कार्यक्रम को रोक दिया गया। जब कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ तो ट्रंप ने कहा कि उन्हें थोड़ा चक्कर आ रहा था, आपने देखा कि वह गिर गए। और अब वह ठीक हैं। उन्हें अभी बाहर भेजा गया है... डॉक्टरों ने उनकी देखभाल की है। लेकिन वह ठीक हैं।