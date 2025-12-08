यूक्रेन में शांति अभी दूर की कौड़ी, ट्रंप ने कहा- जेलेंस्की तैयार नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लगातार तीन दिन तक अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों की वार्ता के बाद एक दिन पहले तक यूक्रेन युद्ध खत्म होने को लेकर जो सकारात्मक संकेत मिल रहे थे, वे सोमवार को काफूर हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। ट्रंप ने कहा, जेलेंस्की ने अभी तक अमेरिकी प्रस्ताव को पूरा पढ़ा भी नहीं है। इस बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिकी प्रस्ताव के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए लंदन पहुंच गए हैं जहां पर वह यूरोपीय नेताओं से अपनी बात कहेंगे।

शनिवार को अमेरिका और यूक्रेन की तीन दिन चली वार्ता पूरी होने के बाद ट्रंप ने कहा था कि रूस-यूक्रेन के बीच शांति समझौता अब महज 10 मीटर दूर है। लेकिन रविवार को उनसे स्वर बदल गए। ट्रंप ने कहा, उन्हें इस बात से निराशा हुई है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अभी तक अमेरिका के शांति प्रस्ताव को पढ़ा भी नहीं है।

रूस को प्रस्ताव से दिक्कत नहीं उस प्रस्ताव को उनके लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन वह नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, जैसा कि उन्हें विश्वास है कि रूस को इस प्रस्ताव से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लगता है कि जेलेंस्की को यह ठीक नहीं लग रहा है। वह इस प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने को तैयार नहीं लग रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार करने की घोषणा नहीं की है।

पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि ट्रंप का यह प्रस्ताव बिना काम किए तैयार किया गया है। जबकि पढ़ने में यह प्रस्ताव रूस को लाभ पहुंचाने वाला लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शुरू से यूक्रेन में युद्ध रोके जाने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि वहां पर फिजूल में खूनखराबा हो रहा है।