गाजा में अब होगी शांति ही शांति! पीस प्लान के पहले चरण के लिए इजरायल और हमास सहमत; ट्रंप ने किया एलान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजरायल और हमास ने उनकी शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत युद्धविराम होगा, बंधकों और कैदियों की रिहाई की जाएगी। ट्रंप ने इसे शांति की दिशा में एक बड़ी सफलता बताया। हमास इस सप्ताह 20 जीवित बंधकों को रिहा करेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल और हमास के बीच दो साल से चल रहे युद्ध में एक बड़ी प्रगति हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि दोनों पक्षों ने उनकी शांति योजना के पहले चरण' पर सहमति बना ली है।
इस समझौते के तहत लड़ाई को रोकने और कुछ बंधकों व कैदियों कि रिहाई की तैयारी की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि यह महीनों में सबसे बड़ी सफलता है और शांति की दिशा में एक ठोस कदम है।
ट्रंप ने किया बड़ा एलान
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "इसका मतलब है कि सभी बंधक बहुत जल्द रिहा किए जाएंगे और इजरायल अपनी सेना को तय की गई सीमा तक वापस बुलाएगा। यह एक मजबूत और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है।"
उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते में सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। वहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "ईश्वर की कृपा से हम अपने सभी लोगों को वापस घर लाएंगे।" इस बीच हमास ने अलग से बयान जारी कर कहा कि इस समझौके में इजरायली सेना की वापसी, मानवीय सहायता के प्रवेश की अनुमति और बंधकों व कैदियों के आदान-प्रदान की बात शामिल है।
कितने बंधकों को छोड़ेगा हमास
सूत्रों के मुताबिक, हमास इस सप्ताह के अंत तक अपने पास मौजूद 20 जीवित बंधकों को रिहा करेगा। वहीं, इजरायल सेना गाजा के ज्यादातर इलाकों से पीछे हटना शुरू करेगी। हालांकि, यह साफ नहीं है कि भविष्य के विवादित मुद्दों पर कोई प्रगति हुई है या नहीं, जैसे कि ट्रंप की मांग के मुताबिक हमास का हथियार छोड़ना या फिर युद्ध के बाद गाजा पर शासन की व्यवस्था।
