गाजा में अब होगी शांति ही शांति! पीस प्लान के पहले चरण के लिए इजरायल और हमास सहमत; ट्रंप ने किया एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल और हमास के बीच दो साल से चल रहे युद्ध में एक बड़ी प्रगति हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि दोनों पक्षों ने उनकी शांति योजना के पहले चरण' पर सहमति बना ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस समझौते के तहत लड़ाई को रोकने और कुछ बंधकों व कैदियों कि रिहाई की तैयारी की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि यह महीनों में सबसे बड़ी सफलता है और शांति की दिशा में एक ठोस कदम है। ट्रंप ने किया बड़ा एलान ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "इसका मतलब है कि सभी बंधक बहुत जल्द रिहा किए जाएंगे और इजरायल अपनी सेना को तय की गई सीमा तक वापस बुलाएगा। यह एक मजबूत और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है।"

उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते में सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। वहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "ईश्वर की कृपा से हम अपने सभी लोगों को वापस घर लाएंगे।" इस बीच हमास ने अलग से बयान जारी कर कहा कि इस समझौके में इजरायली सेना की वापसी, मानवीय सहायता के प्रवेश की अनुमति और बंधकों व कैदियों के आदान-प्रदान की बात शामिल है।