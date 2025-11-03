'पाकिस्तान कर रहा है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट', ट्रंप ने शहबाज-मुनीर की खोली पोल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारत के लिए असहज करने वाला खुलासा किया है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि दुनिया के कई देश चोरी-चुपके परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, "रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान लगातार टेस्ट कर रहे हैं, जबकि अमेरिका पीछे रह गया है।"

ट्रंप ने इन देशों को लेकर कहा कि ये देश जमीन के नीचे टेस्ट करते हैं, जहां कोई देख नहीं पाता। सिर्फ हल्की कंपन महसूस होती है। लेकिन अमेरिका खुला समाज है, इसलिए हमें बताना पड़ता है। ट्रंप ने जोर दिया कि अगर दूसरे टेस्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका को भी करना चाहिए।

भारत के लिए क्यों है चिंता का विषय? भारत लंबे वक्त से पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद की आग में झुलसता रहा है। दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु बम की संख्या के भारत से थोड़ी कम है। यानी भारत के बाद कुल 180 परमाणु हथियार हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं।

लेकिन अगर पाकिस्तान दुनिया की नजरों से छिपकर न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो इससे उसके हथियारों की संख्या बढ़ जाएगा और फिर भारत के लिए ये असहज करने वाली स्थिति हो सकती है। हालांकि भारत परमाणु हथियार के इस्तेमाल का पक्षधर नहीं है। भारत इसे शांति का हथियार मानता है।

क्यों परमाणु परीक्षण करना चाहते हैं ट्रंप? अमेरिका ने 1992 के बाद परमाणु हथियारों का फुल-स्‍केल टेस्ट नहीं किया है। अब ट्रंप इसे फिर शुरू करने की वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उत्तर कोरिया जैसे छोटे देश लगातार टेस्ट कर सकते हैं, तो अमेरिका जैसे सुपरपावर को पीछे नहीं रहना चाहिए। ट्रंप ने साफ कहा, "हम टेस्ट करेंगे क्योंकि वे टेस्ट कर रहे हैं।"