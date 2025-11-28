Language
    OpenAI यूजर्स का डेटा लीक, ईमेल से लेकर नाम हैकरों के पास पहुंचे; कंपनी ने जारी किया बयान

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:47 AM (IST)

    एआई कंपनी ओपनएआई ने अपने ग्राहकों को डेटा लीक के बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में पुष्टि की कि यह घटना, जिसके बारे में उसने कहा कि इसमें ओपनएआई या चैटजीपीटी उपयोगकर्ताओं के सिस्टम में सेंध नहीं लगी है, बल्कि मिक्सपैनल जो कि एक थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स कंपनी है इस कंपनी के डेटा में सेंध लगी है।

    Hero Image

    OpenAI यूजर्स का डेटा लीक, ईमेल से लेकर नाम हैकरों के पास पहुंचे (फोटो- रॉयटर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया में जानी मानी एआई कंपनी ओपनएआई ने अपने ग्राहकों को डेटा लीक के बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में पुष्टि की कि यह घटना, जिसके बारे में उसने कहा कि इसमें ओपनएआई या चैटजीपीटी उपयोगकर्ताओं के सिस्टम में सेंध नहीं लगी है, बल्कि मिक्सपैनल जो कि एक थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स कंपनी है इस कंपनी के डेटा में सेंध लगी है।

    इस महीने की शुरुआत में एक हैकर ने मिक्सपैनल के सिस्टम में अपनी पहुंच बना ली और एक डेटासेट ट्रांसफर कर लिया। ओपनएआई को 25 नवंबर को सूचित किया गया और प्रभावित डेटा प्राप्त हुआ। कंपनी ने दोहराया कि उजागर डेटा, जो केवल एपीआई उत्पाद का उपयोग करने वाले खातों से जुड़ा था, गैर-संवेदनशील उपयोगकर्ता प्रोफाइल जानकारी तक सीमित था।

    ओपनएआई ने कहा कि यह ओपनएआईके सिस्टम का उल्लंघन नहीं था। इस लीक में किसी भी चैट, एपीआईरिक्वेस्ट, एपीआईयूसेज डेटा, पासवर्ड, क्रेडेंशियल, एपीआईकी, पेमेंट डिटेल या सरकारी आईडी जैसी संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई।

    कंपनी ने बताया कि ओपनएआई ने मिक्सपैनल को अपनी उत्पादन सेवाओं से हटा दिया है और वर्तमान में सभी प्रभावित संगठनों, व्यवस्थापकों और उपयोगकर्ताओं को सीधे सूचित कर रहा है। कंपनी इस बात पर जोर देती है कि चैट लॉग, पासवर्ड, एपीआई कुंजियां, भुगतान विवरण या सरकारी आईडी जैसे किसी भी संवेदनशील डेटा से समझौता नहीं किया गया है।