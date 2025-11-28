OpenAI यूजर्स का डेटा लीक, ईमेल से लेकर नाम हैकरों के पास पहुंचे; कंपनी ने जारी किया बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया में जानी मानी एआई कंपनी ओपनएआई ने अपने ग्राहकों को डेटा लीक के बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में पुष्टि की कि यह घटना, जिसके बारे में उसने कहा कि इसमें ओपनएआई या चैटजीपीटी उपयोगकर्ताओं के सिस्टम में सेंध नहीं लगी है, बल्कि मिक्सपैनल जो कि एक थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स कंपनी है इस कंपनी के डेटा में सेंध लगी है।

इस महीने की शुरुआत में एक हैकर ने मिक्सपैनल के सिस्टम में अपनी पहुंच बना ली और एक डेटासेट ट्रांसफर कर लिया। ओपनएआई को 25 नवंबर को सूचित किया गया और प्रभावित डेटा प्राप्त हुआ। कंपनी ने दोहराया कि उजागर डेटा, जो केवल एपीआई उत्पाद का उपयोग करने वाले खातों से जुड़ा था, गैर-संवेदनशील उपयोगकर्ता प्रोफाइल जानकारी तक सीमित था।