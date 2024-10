अमेरिका के हिल्सबोरो में अक्टूबर में हिंदू विरासत माह मनाने की घोषणा, माना गया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म

अक्टूबर के महीने में पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और हिल्सबोरो में हिंदू अमेरिकियों के प्रयासों और उपलब्धियों को मान्यता दी जाती है और उनका जश्न मनाया जाता है। इसके अलावा, इस दौरान इतिहास और परंपराओं का भी जश्न मनाया जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। घोषणा पत्र में हिंदू-अमेरिकी समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान को भी मान्यता दी गई है, जो समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवंतता को बढ़ाता है और हिल्सबोरो की विविधता और समृद्धि में योगदान देता है।

At the October 15th Township Committee meeting, Mayor Robert Britting presented members of Hillsborough's Hindu community with a proclamation recognizing October as Hindu Heritage Month. Read the proclamation. https://t.co/UwxPePAqmM #ExperienceHillsborough pic.twitter.com/D9IraUAMlW