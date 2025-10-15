ट्रंप से मुकाबले के लिए ओबामा की अपील, कैलिफोर्निया के मतदाताओं से मांगा इस प्रस्ताव का समर्थन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बराक ओबामा ने कैलिफोर्निया के मतदाताओं से प्रस्ताव 50 को मंजूरी देने का आग्रह किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी की सदन सीटें बढ़ाना है। रिपब्लिकन पार्टी और अन्य विरोधियों का आरोप है कि यह डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा सत्ता हथियाने का प्रयास है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य टेक्सास में डोनाल्ड ट्रम्प के कदमों को बेअसर करना है। कैलिफोर्निया और टेक्सास के बीच का यह द्वंद्व राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया है।

दरअसल, बराक ओबामा 30 सेकंड के एक विज्ञापन में कैलिफोर्निया के मतदाताओं से नवंबर के एक प्रस्ताव को मंजूरी देना का आग्रह कर रहे हैं। ओबामा अमेरिकी सदन पर नियंत्रण की लड़ाई में उतर रहे हैं, इससे कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट्स के कब्जे वाली सदन की पांच सीटें बढ़ सकती हैं।

क्या है प्रस्ताव 50 का उद्देश्य प्रस्ताव 50 का उद्देश्य, कैलिफोर्नियों के कांग्रेसी जिलों में कांग्रेस में डेमोक्रेटिक सीटें बढ़ाना है। 2026 के मध्यावधि चुनाव में ज्यादा रिपब्लिकन सीटें जीतने में मदद करने के लिए टेक्सास और अन्य जगहों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदमों को बेअसर करना है। प्रस्ताव 50 को लेकर रिपब्लिकन और अन्य विरोधियों का कहना है यह डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा सत्ता हथियाने का प्रयास है, जो एक दशक से भी पहले मतदाताओं द्वारा गठित एक स्वतंत्र आयोग द्वारा निर्धारित जिला सीमाओं को दरकिनार कर देगा।



पर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा विज्ञापन में सीधे कैमरे की ओर देखते हुए कहते हैं, "रिपब्लिकन कांग्रेस में इतनी सीटें हथियाना चाहते हैं कि अगले चुनाव में धांधली कर सकें और दो साल तक बिना किसी रोक-टोक के सत्ता में बने रह सकें। आप रिपब्लिकन को उनके रास्ते में ही रोक सकते हैं।"

यहां समझिए राजनीति गौरतलब है कि अमेरिका के दो सबसे बड़े आबादी वाले राज्यों कैलिफोर्निया और टेक्सास के बीच विवाद राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया है। उत्तरी कैरोलिना के रिपब्लिकन विधायकों ने सोमवार को राज्य के हाउस डिस्ट्रिक्ट मैप को फिर से तैयार करने पर अगले सप्ताह मतदान करने की योजना की घोषणा की। इसमें देशभर में अधिक रिपब्लिकन सीटें हासिल करने और डेमोक्रेट्स के प्रतिद्वंद्वी कदमों का विरोध करना शामिल है।