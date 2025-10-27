बट लिफ्ट सर्जरी के बाद न्यूयॉर्क पुलिस अफसर की मौत, पति ने की जांच की मांग; डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (NYPD) की 40 वर्षीय डिटेक्टिव एलिशिया स्टोन की कोलंबिया में सर्जरी के बाद मौत हो गई। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, स्टोन एक हफ्ते पहले बट लिफ्ट और लिपोसक्शन करनावे गई थीं।

वह होटल के कमरे में बेसुध हालत में मिली और उन्हें तुरंत फुंदासियोन वाले डेल लिली अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब एक घंटे बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्रोतों के अनुसार, उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट दर्ज किया गया है।

पति ने की जांच की मांग जानकारी के मुताबिक, एलिशिया ने 16 अक्टूबर को कोलंबिया में लिपोसक्शन और ग्लूटिएल फैट ट्रांसफर करवाया था। सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उन्हें ब्लड थिनर और दर्द की दवाएं दी थी और रिकवरी के लिए होटल में ठहराया था। उनके पति माइकल स्टोन ने बताया कि वह अब पोस्टमार्टम और जांच की मांग करेंगे ताकि मौत की असली वजह पता चल सके।

माइकल ने कहा, "डॉक्टर ने सिर्फ इतना बताया कि मेरी पत्नी अब नहीं रही। उन्होंने कोई और जानकारी नहीं दी। कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। उन्हें गुरुवार को फोन आया कि एलिशिया गुजर गई हैं। यह खबर बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक थी। मुझे सिर्फ सच्चाई जाननी है।"

सर्जरी से पहले बिल्कुल ठीक थी एलिशिया माइकिल ने बताया कि उनकी पत्नी सर्जरी से पहले बिल्कुल ठीक थी और मौत से एक दिन पहले भी परिवार से बात करते हुए कहा था कि वह अच्छा महसूस कर रही है। एक फंडरेजर पेज पर एलिशिया को तीन बच्चों की समर्पित मां और बहादुर अधिकारी बताया गया है।

पेज पर लिखा गया कि उन्होंने अपनी सेवा से हर किसी का दिल जीता और उनकी मौत ने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के जीवन में गहरा खालीपन छोड़ दिया है। अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच के लिए कोलंबियाई पुलिस, अमेरिकी विदेश विभाग और एक काउंसलर अधिकारी से संपर्क साधा गया है।