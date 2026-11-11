जासूसी कांड और अफेयर विवाद के बीच ऑफिस पहुंचे Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग, बंद कमरे में स्टाफ से मांगी माफी

डिजिटल डेस्क, सिंगापुर। अफेयर की बात कबूल करने के कुछ दिनों बाद एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग कंपनी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने टॉप एग्जीक्यूटिव्स से माफी मांगी।

डिजिटल डेस्क, सिंगापुर। सिंगापुर स्थित ‘मेगास्पीड’ की पूर्व सीईओ ऐलिस हुआंग के साथ अपने अफेयर को काबुल करने के कुछ दिनों बाद एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग कैलिफोर्निया के सांता क्लारा स्थित मुख्यालय पहुंचे।

शीर्ष अधिकारियों से बंद कमरे में माफी मांगी

सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने टॉप अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठकें कीं, जिनमें उन्होंने अपने इस अफेयर के बारे में बात की।

सूत्रों के मुताबिक जेन्सेन हुआंग ने स्टाफ से माफी तो मांगी, लेकिन कोई सवाल नहीं लिया और तुरंत काम की बातों और दिन के एजेंडे पर चर्चा शुरू कर दी।

जेन्सेन हुआंग ने 8 नवंबर को कंपनी के सभी कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में अपने अफेयर को काबुल किया था, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उनका संबंध किसके साथ था। उन्होंने ईमेल में लिखा, 'मुझे पता है कि मेरी माफी से जो हुआ है, उसे बदला नहीं जा सकता।'