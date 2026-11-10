हनी ट्रैप से हिला साम्राज्य: जेन्सेन हुआंग की विदाई की अटकलें तेज; मगर सवाल है कि एनवीडिया की गद्दी संभालेगा कौन?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनवीडिया इन दिनों भारी संकट से गुजर रही है। सीईओ जेन्सेन हुआंग के हनी ट्रैप में फंसने के बाद एनवीडिया में उत्तराधिकारी का संकट आन पड़ा है। हुआंग ने पहले कहा था कि मेरे जैसा कभी कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे कंपनी ने ही पाला है।

एनवीडिया, जो पिछले तीन दशकों में दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक बन गई है, अब एक बड़े संकट का सामना कर रही है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने ही सीईओ जेन्सेन हुआंग की जांच करनी पड़ रही है। हुआंग का नेतृत्व एनवीडिया की सफलता का मुख्य आधार रहा है और कंपनी के अंदर उनका प्रभाव इतना मजबूत है कि उसे चुनौती देना मुश्किल है।

यह मामला तब सामने आया जब हुआंग ने रविवार को एक व्यवसायी महिला के साथ विवाहेतर संबंध स्वीकार किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस महिला को चीनी जासूस बताया है। इस घटना के बाद कंपनी के 10 सदस्यीय बोर्ड पर भी सवाल उठने लगे हैं। बोर्ड के कई सदस्य दशकों से हुआंग को जानते हैं, उनके फैसलों का समर्थन करते रहे हैं और कंपनी की सफलता से खुद भी फायदा कमाया है।

सोमवार को अमेरिकी अदालत में एनवीडिया और हुआंग के खिलाफ शेयरधारकों द्वारा क्लास-एक्शन मुकदमा भी दायर किया गया। बोर्ड ने शायद ही कभी चुनौती दी एनवीडिया के बोर्ड में शुरुआती निवेशक, पुराने सहयोगी और अनुभवी अधिकारी शामिल हैं। तीन पूर्व कर्मचारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हुआंग बोर्ड को सिर्फ औपचारिकता मानते थे, न कि कंपनी की रणनीति या फैसले लेने का महत्वपूर्ण हिस्सा।