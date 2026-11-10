हनी ट्रैप से हिला साम्राज्य: जेन्सेन हुआंग की विदाई की अटकलें तेज; मगर सवाल है कि एनवीडिया की गद्दी संभालेगा कौन?
एनवीडिया, जो पिछले तीन दशकों में दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक बन गई है, अब एक बड़े ...और पढ़ें
HighLights
हुआंग की प्रबंधन शैली में 60 से ज्यादा लोग सीधे उन्हें रिपोर्ट करते हैं
एनवीडिया पिछले तीन दशकों में दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक बन गई है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनवीडिया इन दिनों भारी संकट से गुजर रही है। सीईओ जेन्सेन हुआंग के हनी ट्रैप में फंसने के बाद एनवीडिया में उत्तराधिकारी का संकट आन पड़ा है। हुआंग ने पहले कहा था कि मेरे जैसा कभी कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे कंपनी ने ही पाला है।
एनवीडिया, जो पिछले तीन दशकों में दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक बन गई है, अब एक बड़े संकट का सामना कर रही है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने ही सीईओ जेन्सेन हुआंग की जांच करनी पड़ रही है। हुआंग का नेतृत्व एनवीडिया की सफलता का मुख्य आधार रहा है और कंपनी के अंदर उनका प्रभाव इतना मजबूत है कि उसे चुनौती देना मुश्किल है।
यह मामला तब सामने आया जब हुआंग ने रविवार को एक व्यवसायी महिला के साथ विवाहेतर संबंध स्वीकार किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस महिला को चीनी जासूस बताया है। इस घटना के बाद कंपनी के 10 सदस्यीय बोर्ड पर भी सवाल उठने लगे हैं। बोर्ड के कई सदस्य दशकों से हुआंग को जानते हैं, उनके फैसलों का समर्थन करते रहे हैं और कंपनी की सफलता से खुद भी फायदा कमाया है।
सोमवार को अमेरिकी अदालत में एनवीडिया और हुआंग के खिलाफ शेयरधारकों द्वारा क्लास-एक्शन मुकदमा भी दायर किया गया।
बोर्ड ने शायद ही कभी चुनौती दी
एनवीडिया के बोर्ड में शुरुआती निवेशक, पुराने सहयोगी और अनुभवी अधिकारी शामिल हैं। तीन पूर्व कर्मचारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हुआंग बोर्ड को सिर्फ औपचारिकता मानते थे, न कि कंपनी की रणनीति या फैसले लेने का महत्वपूर्ण हिस्सा।
हुआंग की प्रबंधन शैली में 60 से ज्यादा लोग सीधे उन्हें रिपोर्ट करते हैं। इससे कंपनी तेजी से फैसले ले पाती है, लेकिन इससे कंपनी एक व्यक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर भी हो गई है।
बोर्ड अब स्वतंत्र वकील नियुक्त कर जांच करेगा। कंपनी ने साफ कहा है कि इस चयन में हुआंग की कोई भूमिका नहीं होगी, लेकिन जांच के दौरान वे कंपनी का संचालन जारी रखेंगे।
कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं
63 वर्षीय हुआंग कंपनी के विकास से इतने जुड़े हुए हैं कि उनके बाद कोई स्पष्ट आंतरिक उम्मीदवार तैयार नहीं दिखता। पूर्व अधिकारियों के अनुसार, उत्तराधिकार की योजना पर चर्चा हुई थी, लेकिन हुआंग इसे पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि इससे वरिष्ठ अधिकारियों में प्रतिस्पर्धा और बंटवारा पैदा हो सकता है। 2023 में उन्होंने कहा था कि वे अगले तीन-चार दशक तक कंपनी चला सकते हैं।
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