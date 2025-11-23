Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'एपस्टीन के साथ मेरी बातचीत सबसे कीमती', नोम चोम्स्की का सेक्स क्रिमिनल से बातचीत का नया ईमेल आया सामने

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    नोम चोम्स्की और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के बीच गहरे संबंध उजागर हुए हैं। ईमेल से पता चला है कि चोम्स्की ने एपस्टीन के साथ संवाद को 'सबसे मूल्यवान अनुभव' माना और उसकी वित्तीय समझ की प्रशंसा की।

    prefferd source google
    Hero Image

    नोम चोम्स्की और जेफरी एपस्टीन: संबंधों का खुलासा (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नोम चोम्स्की और दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के बीच वर्षों तक चले गहरे संबंध को चौकाने वाला ईमेल सामने आया है। जिसमें चोम्स्की यौन अपराधी जेफरी एपस्टीनता रीफ कर रहे हैं। इसमें चोमस्की ने अपने जेफरी के साथ संवाद को "सबसे मूल्यवान अनुभव" बताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, अमेरिकी सदन की निगरानी समिति ने 12 नवंबर को जो दस्तावेज जारी किए, उनमें चोम्स्की का एक बिना तारीख वाला समर्थन-पत्र है, जिसमें वे एपस्टीन की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। 96 वर्षीय भाषाविद् एवं दार्शनिक ने लिखा है, 'हमने बहुत विस्तृत विषयों पर कई लंबी और अक्सर गहन चर्चाएं कीं। यह मेरे लिए सबसे मूल्यवान अनुभव रहा है।'

    चोम्स्की ने स्वीकार ये बात

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, चोम्स्की ने एपस्टीन की वैश्विक वित्तीय प्रणाली की समझ को 'व्यावसायिक प्रेस और पेशेवर पत्रिकाओं से कहीं बेहतर' बताया। पत्र में चोम्स्की ने यह भी स्वीकार किया कि एपस्टीन ने उनकी मुलाकात पूर्व इजराइली प्रधानमंत्री एहुद बराक से कराई थी।

    पत्नी ने मांगी थी माफी

    ईमेल से पता चलता है कि 2015 में एपस्टीन ने चोम्स्की दंपति को न्यूयॉर्क और न्यू मैक्सिको में अपने घर इस्तेमाल करने की खुली पेशकश की थी। 2017 में चोम्स्की की पत्नी ने एपस्टीन को जन्मदिन की पार्टी में न आ पाने की माफी मांगते हुए लिखा था कि उम्मीद है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। हालांकि, ईमेल में यह स्पष्ट नहीं है कि चॉम्स्की ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया था या नहीं।

    चोम्स्की पहले ही कबूल कर चुके हैं कि 2018 में उन्हें एपस्टीन से जुड़े एक खाते से करीब 2.70 लाख डॉलर मिले थे, हालांकि उनका दावा है कि यह उनकी पहली पत्नी की संपत्ति का हिस्सा था और एपस्टीन से सीधे एक भी पैसा नहीं लिया।

    2008 में नाबालिगों की वेश्यावृत्ति के लिए दोषी ठहराए जा चुके एपस्टीन की 2019 में जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके बावजूद चोम्स्की उनके साथ वर्षों तक संपर्क में रहे। यह खुलासा ऐसे समय हुआ है जब डोनल्ड ट्रम्प ने एपस्टीन की पूरी 'क्लाइंट लिस्ट' सार्वजनिक करने का वादा किया था, हालांकि न्याय विभाग ने कहा कि ऐसी कोई लिस्ट मौजूद नहीं है।

     