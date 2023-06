Elon Musk: 'स्थानीय सरकार की शर्तों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं...', जैक डॉर्सी के दावे पर बोले एलन मस्क

न्यूयॉर्क, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन दिवसीय राजकीय दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने पहुंचते ही अमेरिका के कई बड़े बिजनेसमैन और बड़ी शख़्सियतों से मुलाकात की है। इनमें एक शख़्सियत एलन मस्क का नाम भी शामिल है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने पीएम मोदी के साथ बैठक के तुरंत बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी निकट भविष्य में भारत में निवेश करेगी।

ट्विटर के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के भारत सरकार के खिलाफ हालिया आरोप के बारे में पूछे जाने पर मस्क ने कहा, “ट्विटर के पास स्थानीय सरकारों की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम स्थानीय सरकार के कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो हमें बंद कर दिया जाएगा।”

#WATCH | Twitter and SpaceX CEO Elon Musk after meeting PM Modi in New York, says "Twitter does not have a choice but to obey local governments. If we don't obey local government laws, we will get shut down so the best we can do is to work close to the law in any given country,… pic.twitter.com/4B4mgzxz9e