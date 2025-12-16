Language
    नशे की लत में किया किया अपने ही पिता फिल्ममेकर रॉब रेनर का कत्ल, पढ़ें कौन है निक रेनर

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:03 PM (IST)

    लॉस एंजिल्स में फिल्म डायरेक्टर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल की हत्या कर दी गई। पुलिस ने उनके बेटे निक रेनर को गिरफ्तार किया है। निक को कॉमेडियन कोनन ...और पढ़ें

    Hero Image

    निक को साउथ लॉस एंजिल्स में यूएससी यूनिवर्सिटी के पास से पकड़ लिया गया। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लॉस एंजिल्स के पॉश इलाके ब्रेंटवुड में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रेनर को उनके घर में चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के मुताबिक, इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार उनका अपना 32 साल का बेटा निक रेनर है। निक को हत्या के शक में गिरफ्तार कर लिया गया है और वह बिना जमानत के जेल में बंद है। घटना की शुरुआत शनिवार रात से हुई।

    एक सूत्र के हवाले से सीएनएन ने बताया कि निक को कॉमेडियन कोनन ओ'ब्रायन के घर पर आयोजित हॉलिडे पार्टी में अपने पिता रॉब से झगड़ते देखा गया था। अगले दिन रविवार को उनकी बेटी ने घर पहुंचकर माता-पिता के शव देखे। पुलिस को बुलाया गया तो पता चला कि दोनों को कई चाकू के घाव लगे थे।

    औपचारिक चार्ज पर होगा फैसला

    लॉस एंजिल्स पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। रविवार शाम को ही निक को साउथ लॉस एंजिल्स में यूएससी यूनिवर्सिटी के पास से पकड़ लिया गया। पुलिस चीफ जिम मैकडॉनेल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निक को हत्या के आरोप में बुक किया गया है। केस मंगलवार को प्रॉसिक्यूटर्स को सौंपा जाएगा, जहां औपचारिक चार्ज पर फैसला होगा।

    पुलिस ने अभी मोटिव का खुलासा नहीं किया है। परिवार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। निक का वकील भी सामने नहीं आया। हॉलीवुड में यह खबर आग की तरह फैली और हर कोई सदमे में है।

    निक रेनर कौन है?

    निक रेनर रॉब और मिशेल के तीन बच्चों में दूसरे नंबर का बेटा है। बड़ा बेटा जेक (1991 में जन्म), निक (1993) और छोटी बेटी रोमी (1997)। निक की जिंदगी बचपन से ही मुश्किलों भरी रही।

    किशोरावस्था से ही वह नशे की लत में फंस गया। 15 साल की उम्र में पहली बार रिहैब गया और 2016 तक दर्जन भर से ज्यादा बार रिहैब सेंटर में भर्ती हो चुका था।

    नशे की वजह से वह कई बार घर से भागा, बेघर हुआ। 2016 के एक इंटरव्यू में निक ने खुद बताया था, "मैं मेन, न्यू जर्सी और टेक्सास में बेघर रहा। सड़कों पर रातें और हफ्ते गुजारे। यह मजेदार नहीं था।" उसने कहा कि रिहैब नहीं जाना चाहता था तो घरवालों ने उसे बाहर कर दिया।

