नशे की लत में किया किया अपने ही पिता फिल्ममेकर रॉब रेनर का कत्ल, पढ़ें कौन है निक रेनर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लॉस एंजिल्स के पॉश इलाके ब्रेंटवुड में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रेनर को उनके घर में चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार उनका अपना 32 साल का बेटा निक रेनर है। निक को हत्या के शक में गिरफ्तार कर लिया गया है और वह बिना जमानत के जेल में बंद है। घटना की शुरुआत शनिवार रात से हुई।

एक सूत्र के हवाले से सीएनएन ने बताया कि निक को कॉमेडियन कोनन ओ'ब्रायन के घर पर आयोजित हॉलिडे पार्टी में अपने पिता रॉब से झगड़ते देखा गया था। अगले दिन रविवार को उनकी बेटी ने घर पहुंचकर माता-पिता के शव देखे। पुलिस को बुलाया गया तो पता चला कि दोनों को कई चाकू के घाव लगे थे।

औपचारिक चार्ज पर होगा फैसला लॉस एंजिल्स पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। रविवार शाम को ही निक को साउथ लॉस एंजिल्स में यूएससी यूनिवर्सिटी के पास से पकड़ लिया गया। पुलिस चीफ जिम मैकडॉनेल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निक को हत्या के आरोप में बुक किया गया है। केस मंगलवार को प्रॉसिक्यूटर्स को सौंपा जाएगा, जहां औपचारिक चार्ज पर फैसला होगा।

पुलिस ने अभी मोटिव का खुलासा नहीं किया है। परिवार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। निक का वकील भी सामने नहीं आया। हॉलीवुड में यह खबर आग की तरह फैली और हर कोई सदमे में है। निक रेनर कौन है? निक रेनर रॉब और मिशेल के तीन बच्चों में दूसरे नंबर का बेटा है। बड़ा बेटा जेक (1991 में जन्म), निक (1993) और छोटी बेटी रोमी (1997)। निक की जिंदगी बचपन से ही मुश्किलों भरी रही।