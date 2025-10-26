न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव के अंतिम चरण में नफरत और धार्मिक भेदभाव का मुद्दा उभर गया है। चुनाव में आगे चल रहे मुस्लिम उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने अपने खिलाफ बढ़ते हमलों को इस्लामोफोबिया (मुसलमानों के प्रति तर्कहीन भय या घृणा का पूर्वाग्रह) से प्रेरित बताया है।

ममदानी ने इस्लामोफोबिया पर जताई आपत्ति उन्होंने भावुक होकर कहा कि कुछ प्रतिद्वंद्वी उन्हें विदेशी और न्यूयॉर्कवासियों के लिए खतरे के रूप में पेश कर रहे हैं, जो इस शहर की एकता के विपरीत है। उन्होंने मुस्लिम होने की वजह से उन पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि विभाजनकारी राजनीति खत्म होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि शहर में नफरत के रूप में कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। ब्रोंक्स की जनसभा में ममदानी ने अपने परिवार और समुदाय के उन सदस्यों के उदाहरण दिए जो 9/11 के बाद व्यापक मुस्लिम विरोधी भावना की वजह से डर और संदेह का सामना कर चुके हैं।

9/11 हमले को लेकर बोले ममदानी उन्होंने कहा कि मेरी चाची ने 9/11 हमले के बाद हिजाब पहनकर सबवे में चलना छोड़ दिया था क्योंकि उनको अपने ऊपर हमले का डर सताने लगा था। इसके अलावा उनके एक कर्मचारी ने उनके गैराज पर पेंट से 'आतंकवादी' लिख दिया था।

उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मुसलमान हूं। ममदानी ने कहा कि इस्लामोफोबिया को हमारे देश में स्वीकार्य मान लिया गया है, जो कि गलत है और इसे खत्म होना चाहिए। न्यूयॉर्क के 10 लाख मुसलमानों को ऐसी ही अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

मेरी संस्कृति को तुच्छ दिखाया गया- ममदानी ममदानी ने कहा कि एक रेडियो इंटरव्यू में पूर्व गवर्नर और मेयर पद के प्रतिद्वंद्वी एंड्रयू क्यूमो ने ऐसी टिप्पणियां कीं, जिनसे यह संदेश गया कि 9/11 जैसे आतंकी हमले पर मुझे खुश होगी। इसके अलावा क्यूमो की टीम ने एक एआइ-जेनरेटेड वीडियो जारी किया जिसमें मेरी संस्कृति को तुच्छ दिखाया गया।

दूसरी ओर, क्यूमो और अन्य उम्मीदवारों ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ममदानी खुद धार्मिक विभाजन पैदा कर रहे हैं। क्यूमो ने कहा कि न्यूयार्क इस्लाम विरोधी नहीं है और ममदानी समुदायों के बीच अविश्वास पैदा कर रहे हैं। चुनाव में यह मुद्दा तेजी से चर्चा का केंद्र बन गया है और राजनीतिक विश्लेषक इसे न्यूयार्क के लोकतांत्रिक मूल्यों की बड़ी परीक्षा बता रहे हैं।

न्यूयार्क में मेयर चुनाव के लिए मतदान शुरू न्यूयार्क में मेयर चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस चुनाव पर पूरे अमेरिका की नजर है। न्यूयार्कवासी दो नवंबर तक मतदान कर सकेंगे। मुख्य मतदान चार नवंबर को होना है और नए साल पर विजेता मेयर पद संभालेगा। विभिन्न सर्वे में ममदानी को 47 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला है और वे एंड्रयू क्यूमो से काफी आगे हैं।