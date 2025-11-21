व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलेंगे न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, चुनाव में जीत के बाद होगी पहली मुलाकात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की वॉशिंगटन यात्रा अपने आप में बहुत कुछ बताती है कि एक कम्युनिस्ट व्हाइट हाउस आ रहे हैं। गत चार नवंबर को मेयर चुनाव जीतने के बाद भारतीय मूल के ममदानी की ट्रंप से पहली मुलाकात होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि ट्रंप ने चुनाव से पहले ममदानी की कई बार आलोचना की थी। उन्होंने ममदानी को कम्युनिस्ट कहा था और यह धमकी भी दी थी कि अगर डेमोक्रेटिक ममदानी मेयर चुनाव जीतते हैं तो वह शहर के लिए संघीय फंड रोक देंगे।

लेविट ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, 'यह बहुत कुछ बताता है कि कल व्हाइट हाउस में एक कम्युनिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें देश के सबसे बड़े शहर के मेयर के रूप में चुना है।'

इससे पहले बुधवार रात ट्रंप ने इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि ममदानी ने इसकी मांग की थी। इसके साथ ही ममदानी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी जीत न्यूयॉर्क के लिए विनाशकारी होगी।