    एक बेडरूम वाला किराए का घर, अब हवेली में रहेंगे ममदानी; मेयर बनने के बाद ऐसे बदली जिंदगी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:16 PM (IST)

    जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीत लिया। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी और उनकी पत्नी रमा दुवाजी फिलहाल एक बेडरूम वाले किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं। लेकिन अब उनको न्यूयॉर्क मेयर के तौर पर 11,000 वर्ग फुट का विशाल घर मिलेगा। हालांकि ममदानी ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह न्यूयॉर्क शहर के मेयर के आधिकारिक निवास में जाएंगे या नहीं।

    एक बेडरूम वाला किराए का घर, अब हवेली में रहेंगे ममदानी (फोटो- रॉयटर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीत लिया। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी और उनकी पत्नी रमा दुवाजी फिलहाल एक बेडरूम वाले किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं। लेकिन अब उनको न्यूयॉर्क मेयर के तौर पर 11,000 वर्ग फुट का विशाल घर मिलेगा। हालांकि ममदानी ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह न्यूयॉर्क शहर के मेयर के आधिकारिक निवास में जाएंगे या नहीं।

    'द न्यू यॉर्कर रेडियो आवर' पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी और मैंने अभी इस बारे में बात की है कि अब एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट हमारे लिए थोड़ा छोटा पड़ गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनके अपार्टमेंट के सिंक से पानी टपकता था, और उन्होंने एक सुबह फर्श पर तौलिए बिछाए।

    वहीं, ममदानी अब अपर ईस्ट साइड स्थित 226 वर्ष पुराने मेयरल भवन में जाने का निर्णय लेते हैं, तो न केवल उन्हें प्लंबिंग संबंधी समस्याओं से परेशानी नहीं होगी, उनको 11,000 वर्ग फुट का विशाल घर भी होगा, जिसमें चमचमाते दर्पण, झूमर, नकली महोगनी के दरवाजे, सेब और अंजीर के पेड़ों से सजा एक विशाल लॉन और एक सब्जी का बगीचा होगा।

    34 वर्षीय ममदानी ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह न्यूयॉर्क शहर के मेयर के आधिकारिक निवास, ग्रेसी मेंशन में जाएंगे या नहीं। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे अभी तक यह तय नहीं है कि मैं कहां रहूंगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं कहां काम करूंगा, और वह है सिटी हॉल।

    ग्रेसी मेंशन के बरामदे से पूर्वी नदी का नजारा दिखता है। यहां एक भव्य चिमनी वाला मनोरंजन कक्ष और पेरिस के बगीचों वाले वॉलपेपर वाला एक बैठक और भोजन कक्ष है जहां महापौर एक पूर्णकालिक ग्रेसी शेफ द्वारा तैयार भोजन का आनंद ले सकते हैं।

    मेंशन के पूर्व साइड में दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय और बार हैं। सुरक्षा के मोर्चे पर, ग्रेसी के घर में ऊंची बाड़ लगी है, जिसके बाहर कैमरे और पुलिस अधिकारी तैनात हैं। 