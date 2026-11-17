डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स में स्थित ‘को-ऑप सिटी’ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां एक बंदूकधारी ने दो सुरक्षा अधिकारियों को गोली मारकर घायल कर दिया। साथ ही घटना के बाद आरोपी ने खुद को एक अपार्टमेंट में बंद कर लिया।

न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के अनुसार, बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया। कुछ ही समय बाद हमलावर अपार्टमेंट के अंदर मृत पाया गया।पुलिस के मुताबिक, उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घायल दोनों अधिकारियों की हालत गंभीर नहीं बताई गई है।