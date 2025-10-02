Language
    अमेरिका में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट स्ट्रेटस, दुनिया भर में अलर्ट, जानिये क्या हैं लक्षण?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:16 PM (IST)

    अमेरिका में कोरोना का XFG वेरिएंट स्ट्रेटस चिंता बढ़ा रहा है। यह वेरिएंट जो पहले दक्षिण-पूर्व एशिया में देखा गया था अब अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रेटस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है जिससे भारत समेत पूरी दुनिया को सतर्क रहने की जरूरत है। इस वेरिएंट से पहले निंबस वेरिएंट ने भी हलचल मचाई थी।

    कोरोना का नया वेरिएंट स्ट्रेटस ने मचाई हलचल।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ सालों में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था. कोरोना के एक्टिव होने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं. हालांकि समय पर वैक्सीन और उपचार ने महामारी से लड़ने में काफी राहत दी लेकिन लगातार एक्टिव होता कोरोना का नया वेरिएंट परेशानी का सबब बनता रहा.

    अमेरिका से कोरोना को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है. यहां कोरोना का XFG वेरिएंट, जिसे 'स्ट्रेटस' के नाम से जाना जा रहा है, एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा रहा है. इस साल की शुरूआत में ये वेरिएंट दक्षिण-पूर्व एशिया में पहली बार देखा गया और अब तक कई देशों में फैल चुका है. खासकर अमेरिका में ये तेजी से फैल रहा है.

    कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक?

    विशेषज्ञों की माने तो कोरोना के नए वेरिएंट 'स्ट्रेटस' के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रहा है. इसलिए भारत समेत पूरी दुनिया को सतर्क रहने की जरूरत है. बीते 20 सितंबर तक, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने कोरोना महामारी को मध्यम स्तर का दर्जा दिया था, लेकिन इस समय नेवादा, यूटा, कनेक्टिकट और डेलावेयर सहित अमेरिका के 19 राज्य वायरस के उच्च संक्रमण से जूझ रहे हैं.

    कोरोना का नया वेरिएंट स्ट्रैटस, दो ओमिक्रॉन उप-उपभेदों का एक हाइब्रिड है. जो अमेरिका में फैलने से पहले जनवरी में पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया में पाया गया था. जून तक, यह 38 देशों में फैल गया. जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे "निगरानी के तहत संस्करण" के रूप में सूचीबद्ध किया।

    स्ट्रेटस से पहले निंबस वेरिएंट ने मचाई यही हलचल

    कोरोना के इस नए वेरिएंट स्ट्रैटस से पहले निंबस वेरिएंट सामने आया था. निंबस को भी काफू संक्रामक और गंभीर माना गया. निंबस से संक्रमित लोगों में गले में मुख्या रूप से तेज दर्द यानी जैसे लक्षण मिले थे.

    कोरोना के स्ट्रेटस वेरिएंट के लक्षण

    सांस लेने में दिक्कत और सीने में जकड़न

    गले में खराश होना

    सिर में तेज दर्द और बदन दर्द

    पेट खराब होना, भूख में कमी

    मतली या उल्टी आना

    ध्यान केंद्रित करने तकलीफ होना

    स्वाद और गंध न आना

    Disclaimer: यहां दी गई जानकारी रिसर्च स्टडीज और रिपोर्ट्स पर आधारित है. इसे किसी भी तरह से मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. लक्षण अलग दिखने पर सबसे पहले डॉक्टर के संपर्क करें।