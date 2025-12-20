'इजरायल और ईरान में फिर छिड़ेगा युद्ध', ट्रंप और नेतन्याहू की जल्द होगी मुलाकात; ये है बड़ी वजह
इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है। वहीं, जरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है। वहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दिसंबर के अंत में मुलाकात करने वाले हैं जिसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के कथित विस्तार पर चर्चा हो सकती है साथ ही आगे के ईरान पर हमलों के बारे में बात हो सकती है।
इजरायली अधिकारी चिंतित हैं कि जून 2025 में इजरायल-ईरान युद्ध (जिसमें अमेरिका ने भी 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' के तहत ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया था) के बाद ईरान अपनी मिसाइल उत्पादन सुविधाओं का पुनर्निर्माण और वायु रक्षा प्रणालियों की मरम्मत कर रहा है।
एनबीसी न्यूज की 20 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू ट्रंप को यह तर्क देने की योजना बना रहे हैं कि ईरान की ये गतिविधियां न केवल इजरायल बल्कि पूरे क्षेत्र और अमेरिकी हितों के लिए खतरा हैं। वे ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान के विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें अमेरिकी भागीदारी या सहायता की संभावना भी शामिल है।
हालांकि, व्हाइट हाउस ने जोर दिया है कि जून के हमलों ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, और ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा।
क्या इजरायल ईरान पर हमला करेगा?
फिलहाल कोई तत्काल हमला नहीं हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि इजरायल ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को बड़ा खतरा मान रहा है और अमेरिकी समर्थन के साथ नए हमलों की तैयारी कर सकता है। यह जून 2025 के 12-दिवसीय युद्ध के बाद बढ़ते तनाव का हिस्सा है, जहां ईरान की मिसाइल और परमाणु सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा था। अंतिम फैसला ट्रंप-नेतन्याहू मुलाकात और क्षेत्रीय घटनाओं पर निर्भर करेगा। स्थिति नाजुक है, लेकिन युद्ध की तत्काल संभावना कम लगती है।
