Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'न वो इसाई हैं और न ही उनका कन्वर्ट होने का प्लान है', जेडी वेंस ने पत्नी के धर्म बदलने वाले बयान पर दी सफाई

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:52 PM (IST)

    जेडी वेंस ने पत्नी के धर्म परिवर्तन की अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पत्नी न तो ईसाई हैं और न ही उनका धर्म बदलने का कोई इरादा है। वेंस ने इन खबरों को निराधार बताया है, जो उनकी पत्नी के ईसाई धर्म अपनाने की संभावना जता रही थीं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का किसी भी धर्म में कन्वर्ट होने का कोई प्लान नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जेडी वेंस ने अफवाहों का खंडन किया। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। उन्होंने पत्नी के धर्म बदलने संबंधी अपने बयान को लेकर हो रही आलोचना पर जवाब दिया है। वेंस ने कहा कि वह ईसाई नहीं हैं और उनका धर्म बदलने का कोई इरादा नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट में वेंस ने इस आलोचना को "घिनौना" बताया और कहा कि उन्होंने अपनी इंटरफेथ शादी के बारे में सवाल को पर्सनल माना, लेकिन वह "पब्लिक फिगर" होने के नाते इससे बच नहीं सकते थे। इससे पहले टर्निंग पॉइंट यूएसए' के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में पली-बढ़ी उनकी पत्नी ईसाई धर्म अपना लें। 

    जेडी वेंस ने अफवाहों का किया खंडन 

    इससे पहले X पर एक पोस्ट में कहा गया था, 'ग्रुपर्स से थोड़ी देर की एक्सेप्टेंस के लिए अपनी पत्नी के धर्म को पब्लिक में नीचा दिखाना अजीब है।' इस पोस्ट का जवाब देते हुए वेंस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ पॉइंट्स में अपनी बात समझाई।

    उन्होंने लिखा, "सबसे पहले यह सवाल एक ऐसे व्यक्ति ने पूछा था जो शायद लेफ्ट विंग का था। मैं एक पब्लिक फिगर हूं और लोग मेरे बारे में जानने में उत्सुक रहते हैं। और मैं इस सवाल से बचने वाला नहीं था।

    वह ईसाई नहीं हैं और उनका धर्म बदलने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इंटरफेथ शादी या किसी भी इंटरफेथ रिश्ते में कई लोगों की तरह मुझे उम्मीद है कि वह भी एक दिन चीजों को वैसे ही देखेंगी जैसे मैं देखता हूं।

    हां, ईसाइयों को  विश्वास होते हैं।  उन विश्वासों के कई नतीजे होते हैं, जिनमें से एक यह है कि हम उन्हें दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। यह बिल्कुल नॉर्मल बात है। जो कोई भी आपको इसके उलट कह रहा है उसका कोई एजेंडा है।"

    जेडी वेंस ने टर्निंग पॉइंट USA इवेंट में क्या कहा

    बुधवार को मिसिसिपी के कार्यक्रम टर्निंग पॉइंट US इवेंट में वेंस ने ये बयान दिया था। 

    "अब ज्यादातर रविवार को उषा मेरे साथ चर्च आती है। जैसा कि मैंने पब्लिकली कहा है कि मैं अब अपने 10,000 सबसे करीबी दोस्तों के सामने कहूंगा - क्या मुझे उम्मीद है कि आखिरकार वह भी उसी चीज़ से प्रभावित होगी जिससे मैं चर्च में प्रभावित हुआ था?

    हां, मैं सच में यही चाहता हूं क्योंकि मैं क्रिश्चियन गॉस्पेल में विश्वास करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आखिरकार मेरी पत्नी भी इसे उसी तरह से देखेगी। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो भगवान कहते हैं कि हर किसी के पास आजादी है।

    इसलिए यह मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने दोस्तों, परिवार और उस इंसान के साथ मिलकर सुलझाते हैं जिससे आप प्यार करते हैं।"