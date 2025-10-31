'न वो इसाई हैं और न ही उनका कन्वर्ट होने का प्लान है', जेडी वेंस ने पत्नी के धर्म बदलने वाले बयान पर दी सफाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। उन्होंने पत्नी के धर्म बदलने संबंधी अपने बयान को लेकर हो रही आलोचना पर जवाब दिया है। वेंस ने कहा कि वह ईसाई नहीं हैं और उनका धर्म बदलने का कोई इरादा नहीं है।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट में वेंस ने इस आलोचना को "घिनौना" बताया और कहा कि उन्होंने अपनी इंटरफेथ शादी के बारे में सवाल को पर्सनल माना, लेकिन वह "पब्लिक फिगर" होने के नाते इससे बच नहीं सकते थे। इससे पहले टर्निंग पॉइंट यूएसए' के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में पली-बढ़ी उनकी पत्नी ईसाई धर्म अपना लें।

इससे पहले X पर एक पोस्ट में कहा गया था, 'ग्रुपर्स से थोड़ी देर की एक्सेप्टेंस के लिए अपनी पत्नी के धर्म को पब्लिक में नीचा दिखाना अजीब है।' इस पोस्ट का जवाब देते हुए वेंस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ पॉइंट्स में अपनी बात समझाई।

उन्होंने लिखा, "सबसे पहले यह सवाल एक ऐसे व्यक्ति ने पूछा था जो शायद लेफ्ट विंग का था। मैं एक पब्लिक फिगर हूं और लोग मेरे बारे में जानने में उत्सुक रहते हैं। और मैं इस सवाल से बचने वाला नहीं था। वह ईसाई नहीं हैं और उनका धर्म बदलने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इंटरफेथ शादी या किसी भी इंटरफेथ रिश्ते में कई लोगों की तरह मुझे उम्मीद है कि वह भी एक दिन चीजों को वैसे ही देखेंगी जैसे मैं देखता हूं। हां, ईसाइयों को विश्वास होते हैं। उन विश्वासों के कई नतीजे होते हैं, जिनमें से एक यह है कि हम उन्हें दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। यह बिल्कुल नॉर्मल बात है। जो कोई भी आपको इसके उलट कह रहा है उसका कोई एजेंडा है।"

जेडी वेंस ने टर्निंग पॉइंट USA इवेंट में क्या कहा

बुधवार को मिसिसिपी के कार्यक्रम टर्निंग पॉइंट US इवेंट में वेंस ने ये बयान दिया था।