शिकागो और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड सैनिकों को वापस बुला रहा पेंटागन, सामने आई असली वजह
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर शिकागो और पोर्टलैंड में तैनात नेशनल गार्ड सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। स्थानीय नेताओं के विरोध और अदालती मुकदमों के कारण तैनाती पर रोक लगने के बाद पेंटागन ने यह फैसला लिया। कैलिफोर्निया और टेक्सास नेशनल गार्ड के सैनिक अपने गृह राज्यों में लौटेंगे, जबकि इलिनोइस और ओरेगन नेशनल गार्ड के सैनिक अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राज्य और स्थानीय नेताओं की कड़ी आपत्ति के बावजूद अपराध में वृद्धि से निपटने के लिए नेशनल गार्ड सैनिकों को शिकागो और पोर्टलैंड में तैनात करने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश कुछ ही सप्ताह बाद पेंटागन शिकागो और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड सैनिकों को वापस बुला रहा है।
अमेरिकी अधिकारियों ने रविवार को बताया कि कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के लगभग 200 सैनिक पोर्टलैंड से तथा टेक्सास नेशनल गार्ड के 200 सैनिक शिकागो से रविवार से ही अपने गृह राज्यों में लौटने लगेंगे।
पेंटागन ने नहीं की कोई औपचारिक घोषणा
हालांकि पेंटागन ने औपचारिक रूप से आगामी गार्ड वापसी की घोषणा नहीं की है। नेशनल गार्ड के सैनिक अक्टूबर शुरू में ही उन शहरों में पहुंच गए थे, लेकिन उनकी तैनाती के खिलाफ अदालतों में मुकदमा दायर होने के कारण इन सैनिकों को तैनात नहीं किया जा सका।
क्या बोले अमेरिकी अधिकारी?
अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अदालत के आदेशों के कारण इन सैनिकों की तैनाती पर रोक लगने के कारण, पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने पिछले सप्ताह निर्णय लिया कि अभी के लिए राज्य के बाहर के सैनिकों को वापस बुला लिया जाए। इलिनोइस नेशनल गार्ड के लगभग 300 सैनिक शिकागो क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे, तथा पोर्टलैंड क्षेत्र में ओरेगन नेशनल गार्ड के लगभग 200 सैनिक तैनात रहेंगे।
