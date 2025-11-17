शिकागो और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड सैनिकों को वापस बुला रहा पेंटागन, सामने आई असली वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राज्य और स्थानीय नेताओं की कड़ी आपत्ति के बावजूद अपराध में वृद्धि से निपटने के लिए नेशनल गार्ड सैनिकों को शिकागो और पोर्टलैंड में तैनात करने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश कुछ ही सप्ताह बाद पेंटागन शिकागो और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड सैनिकों को वापस बुला रहा है।

अमेरिकी अधिकारियों ने रविवार को बताया कि कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के लगभग 200 सैनिक पोर्टलैंड से तथा टेक्सास नेशनल गार्ड के 200 सैनिक शिकागो से रविवार से ही अपने गृह राज्यों में लौटने लगेंगे। पेंटागन ने नहीं की कोई औपचारिक घोषणा हालांकि पेंटागन ने औपचारिक रूप से आगामी गार्ड वापसी की घोषणा नहीं की है। नेशनल गार्ड के सैनिक अक्टूबर शुरू में ही उन शहरों में पहुंच गए थे, लेकिन उनकी तैनाती के खिलाफ अदालतों में मुकदमा दायर होने के कारण इन सैनिकों को तैनात नहीं किया जा सका।