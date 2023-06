'मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी, उसमें गैर-धर्मनिरपेक्ष कुछ भी नहीं' अमेरिका में बोले राहुल गांधी

वाशिंगटन डीसी, एएनआई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान उनके एक के बाद एक बयान जारी हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने मुस्लिम लीग को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल ने दावा किया कि 'मुस्लिम लीग एक 'पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी' है।

केरल में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, "मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। इसमें गैर-धर्मनिरपेक्ष कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि व्यक्ति (संवाददाता) ने मुस्लिम लीग का अध्ययन नहीं किया है।" वह गुरुवार को वाशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में फ्री-व्हीलिंग बातचीत के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

#WATCH | Washington, DC: ..." Muslim League is a completely secular party, there is nothing non-secular about the Muslim League...": Congress leader Rahul Gandhi on being asked about Congress's alliance with Indian Union Muslim League (IUML) in Kerala pic.twitter.com/wXWa7t1bb0