    अमेरिका के फ्लोरिडा में मुस्लिम समूह सीएआइआर आतंकी संगठन घोषित, हमास से संबंध का लगा है आरोप

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:56 AM (IST)

    फ्लोरिडा के गवर्नर रान डेसेंटिस ने मुस्लिम नागरिक अधिकार समूहों में से काउंसिल आन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (सीएआइआर), को विदेशी आतंकी संगठन के रूप में ...और पढ़ें

    फ्लोरिडा के गवर्नर रान डेसेंटिस ने मुस्लिम समूह सीएआइआर आतंकी संगठन घोषित (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, वाशिंगटन फ्लोरिडा के गवर्नर रान डेसेंटिस ने मुस्लिम नागरिक अधिकार समूहों में से काउंसिल आन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (सीएआइआर), को विदेशी आतंकी संगठन के रूप में घोषित या नामित करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।

    डेसेंटिस के आदेश में मिस्त्र में स्थापित मुस्लिम ब्रदरहुड को भी विदेशी आतंकी संगठन के रूप में नामित किया गया है। डेसेंटिस हाल के हफ्तों में यह कदम उठाने वाले दूसरे रिपब्लिकन गवर्नर बन गए हैं।

    पिछले महीने, टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबाट ने सीएआइआर के खिलाफ इसी तरह का कदम उठाया था। इस फैसले को असंवैधनिक बताकर संघीयअदालत में चुनौती दी गई है।

    फ्लोरिडा के आदेश में आरोप लगाया गया है कि सीएआइआर का हमास से संबंध है। हमास सशस्त्र फलस्तीनी समूह है। उसने सात अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमला किया था, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए। हालांकि सीएआइआर ने हमास से किसी भी संबंध से इन्कार किया है। उसने डेसेंटिस के आदेश को असंवैधानिक बताया।