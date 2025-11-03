टेस्ला कार मिलने में देरी के दावे को लेकर एक्स पर भिड़े आल्टमैन और मस्क, दिया ये जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ला कार बुक करने के सात साल से ज्यादा समय बाद भी यह नहीं मिलने के ओपनएआइ के सीईओ सैम आल्टमैन के दावे पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने पलटवार किया है। जहां एक ओर आल्टमैन ने कहा है कि वह अभी भी कार का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मस्क ने उनपर ''अहम जानकारी'' छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह मामला पहले ही सुलझ गया था और 24 घंटे के अंदर रिफंड भी जारी कर दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि मस्क और आल्टमैन के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव एक बार फिर तब भड़क गया जब आल्टमैन ने आरोप लगाया कि वह जिस टेस्ला कार का इंतजार कर रहे हैं, उसे बुक किए हुए सात साल से ज्यादा हो गए हैं और उन्हें वह अभी तक नहीं मिली है।

फॉलो-अप करने के बावजूद न गाड़ी मिली, न रिफंड- आल्टमैन आल्टमैन ने दावा किया कि उन्होंने जुलाई, 2018 में टेस्ला कार के लिए प्री-रिजर्वेशन फीस के तौर पर 45,000 डॉलर का पेमेंट किया था, लेकिन कई बार फॉलो-अप करने के बावजूद उन्हें न तो गाड़ी मिली और न ही रिफंड। एक्स पर एक पोस्ट में आल्टमैन ने टेस्ला के साथ अपने ईमेल एक्सचेंज के स्क्रीनशाट शेयर किए। इसमें बुकिंग कन्फर्मेशन, रिफंड रिक्वेस्ट और एक एरर मैसेज शामिल है जिसमें दिखाया गया है कि उनका ईमेल ''एड्रेस नॉट फाउंड'' मैसेज के साथ वापस आ गया।

इसे ''थ्री एक्ट की कहानी'' बताते हुए आल्टमैन ने लिखा, ''मैं सच में कार के लिए बहुत एक्साइटेड था! और, मैं देरी की बात समझता हूं। लेकिन, साढ़े सात साल का इंतजार बहुत लंबा लगा।'' आपको 24 घंटे के अंदर रिफंड मिल गया था- एलन मस्क एलन मस्क ने आल्टमैन की पोस्ट पर तुरंत जवाब दिया और उन पर जरूरी डिटेल्स छिपाने का आरोप लगाया। मस्क ने एक्स पर तीखे जवाब में लिखा, ''..और आप एक्ट फोर का जिक्र करना भूल गए जहां यह मामला सुलझ गया था और आपको 24 घंटे के अंदर रिफंड मिल गया था। बहरहाल, यह आपकी आदत में है।''