अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बड़ा विमान हादसा, बिजनेस जेट हुआ क्रैश; कई लोगों की मौत

एपी, उत्तरी कैरोलिना। अमेरिका में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। गुरुवार को उत्तरी कैरोलिना हुए इस विमान हादसे में कई लोगों की मौत हुई है। पुलिस अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

एपी के मुताबिक छह लोगों को ले जा रहा एक व्यापारिक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे भीषण आग लग गई और कई लोगों की मौत हो गई।

उड़ान रिकॉर्ड से पता चलता है कि विमान सेवानिवृत्त नैस्कर ड्राइवर ग्रेग बिफल द्वारा संचालित एक कंपनी के नाम पर पंजीकृत था।

संघीय विमानन प्रशासन के अनुसार, शार्लोट से लगभग 45 मील (72 किलोमीटर) उत्तर में स्टेट्सविले क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए सेसना सी550 विमान में छह लोग सवार थे।

इरेडेल काउंटी के शेरिफ डैरेन कैंपबेल ने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि कुछ लोगों की मौत हुई है।

हवाई अड्डे के पास गोल्फ खेल रहे खिलाड़ी इस भयानक घटना को देखकर स्तब्ध रह गए। विमान के ऊपर से गुजरते समय लेकवुड गोल्फ क्लब में कुछ खिलाड़ी जमीन पर लेट गए। नौवां होल मलबे से ढक गया था।