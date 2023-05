भारत-आस्ट्रेलिया के बीच हुआ अहम समझौता, PM मोदी बोले- हमारे संबंध T-20 मोड में आ गए हैं

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस सिडनी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

PM Narendra Modi and Australian PM Anthony Albanese witness the exchange of MoUs between the two countries, in Sydney

इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा कि आज की द्विपक्षीय बैठक के दौरान, हमने इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (Australia- India Comprehensive Economic Cooperation Agreement) के शीघ्र समापन के लिए अपनी साझा महत्वाकांक्षा को दोहराया।

During the bilateral meeting today, we reiterated our shared ambition for an early conclusion of the Australia- India Comprehensive Economic Cooperation Agreement later this year: Australian PM Anthony Albanese

इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक साल में यह हमारी छठी मुलाकात है। यह हमारे व्यापक संबंधों की गहराई और हमारे संबंधों की परिपक्वता को दर्शाता है। हमारे संबंध टी20 मोड में प्रवेश कर चुके हैं।

This is our 6th meeting in the past one year. This reflects the depth in our comprehensive relations and the maturity of our ties. In the language of cricket, our ties have entered the T20 mode: PM Modi in a joint press briefing with Australian PM Anthony Albanese

ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा कि मुझे बेंगलुरु में एक नए ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूतावास की स्थापना की घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है जो ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों को भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने में मदद करेगा।

I am also pleased to announce the establishment of a new Australian Consulate General in Bengaluru which will help connect Australian businesses to India's booming digital and innovation ecosystem: Australian PM Anthony Albanese

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

बैठक में भारत के विदेश मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने भी भाग लिया।

पीएम मोदी को बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एडमिरल्टी हाउस में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने सिडनी में एडमिरल्टी हाउस में आगंतुक पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर किए।

इससे पहले मंगलवार को, पीएम मोदी ने अपनी सिडनी यात्रा के दौरान एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पारस्परिक विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर प्रकाश डाला, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक संबंधों की नींव है।