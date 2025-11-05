ट्रंप का आदेश और अमेरिका ने दाग दी Minuteman III मिसाइल, किया सफल परीक्षण
अमेरिका ने मिनटमैन-III इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कैलिफोर्निया के वेंडेन्बर्ग स्पेस फोर्स बेस से दागी गई यह परमाणु क्षमता वाली मिसाइल बिना वारहेड के प्रशांत महासागर में गिरी। अमेरिकी वायु सेना के अनुसार, यह परीक्षण पहले से तय था, लेकिन ट्रंप के परमाणु हथियार जांचें शुरू करने के आदेश के बाद यह राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। मिनटमैन-III अमेरिका की परमाणु सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने बुधवार तड़के मिनटमैन-III इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण कैलिफोर्निया के वेंडेन्बर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया। यह मिसाइल परमाणु क्षमता वाली है, लेकिन इस बार इसे बिना वारहेड के दागा गया था।
यह मिसाइल प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीपसमूह के पास मौजूद रॉनल्ड रीगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट साइट के नजदीक जाकर गिरी।
पहले से तय था कार्यक्रम
अमेरिकी वायु सेना की ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने बताया कि यह परीक्षण कई महीने पहले ही तय किया गया था और इसका ट्रंप के हालिया आदेश से सीधा संबंध नहीं है। हालांकि, यह परीक्षण अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने देश की परमाणु हथियार जांचें दोबारा शुरू करने के आदेश दिए हैं।
अमेरिका की परमाणु सुरक्षा व्यवस्था
मिनटमैन-III मिसाइल अमेरिका की परमाणु सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा है। यह उस ट्रायड का एक हिस्सा है जिसमें जमीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें, पनडुब्बियों से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें बमवर्षक विमानों से गिराए जाने वाले हथियार शामिल हैं। यह प्रणाली सिर्फ उस स्थिति में इस्तेमाल की जाती है जब अमेरिका पर किसी दुश्मन देश का परमाणु हमला हो।
