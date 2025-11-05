ट्रंप का आदेश और अमेरिका ने दाग दी Minuteman III मिसाइल, किया सफल परीक्षण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने बुधवार तड़के मिनटमैन-III इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण कैलिफोर्निया के वेंडेन्बर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया। यह मिसाइल परमाणु क्षमता वाली है, लेकिन इस बार इसे बिना वारहेड के दागा गया था।

यह मिसाइल प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीपसमूह के पास मौजूद रॉनल्ड रीगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट साइट के नजदीक जाकर गिरी। पहले से तय था कार्यक्रम अमेरिकी वायु सेना की ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने बताया कि यह परीक्षण कई महीने पहले ही तय किया गया था और इसका ट्रंप के हालिया आदेश से सीधा संबंध नहीं है। हालांकि, यह परीक्षण अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने देश की परमाणु हथियार जांचें दोबारा शुरू करने के आदेश दिए हैं।