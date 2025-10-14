13 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर ने छोड़ी नौकरी, हजारों सहकर्मियों को इस्तीफा भेजकर किया बड़ा धमाका

Language
    माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दुनिया की एक ऐसी कंपनी जिसमें काम करने का सपना हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के प्रिंसिपल इंजीनियर स्कॉट सटफिन-ग्लोस्की ने 13 साल बाद इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया और इतना ही नहीं उन्होंने अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए हजारों सहकर्मियों को भेजा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दुनिया की एक ऐसी कंपनी जिसमें काम करने का सपना हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के प्रिंसिपल इंजीनियर स्कॉट सटफिन-ग्लोस्की ने 13 साल बाद इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया और इतना ही नहीं उन्होंने अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए हजारों सहकर्मियों को भेजा।

    सटफिन-ग्लोस्की ने माइक्रोसॉफ्ट को दिया करारा झटका

    स्कॉट सटफिन-ग्लोस्की ने इस कदम से माइक्रोसॉफ्ट को करारा झटका दिया है। उन्होंने कंपनी द्वारा इजरायली सेना के साथ क्लाउड सेवा अनुबंध जारी रखने का विरोध किया। सटफिन-ग्लोस्की ने इस्तीफे में लिखा कि मैं अब हमारे समय के सबसे बुरे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने असहमति जताने पर संभावित बर्खास्तगी का सामना करने के बजाय कंपनी छोड़ने का फैसला किया।

    ग्लोस्की ने इस कारण दिया इस्तीफा

    ग्लोस्की ने इजरायली सैन्य अनुबंधों को लेकर माइक्रोसॉफ्ट में महीनों से चल रहे आंतरिक उथल-पुथल के कारण इस्तीफा दिया है। कंपनी ने गाजा से संबंधित प्रदर्शनों के कारण पांच कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जिनमें से चार ने अगस्त में कंपनी प्रेसीडेंट ब्रैड स्मिथ के कार्यालय पर कब्जा कर लिया था।

    इजरायल को मदद कर रही माइक्रोसॉफ्ट

    वहीं, दबाव में आकर, सितंबर में माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि उसने इजरायली रक्षा बलों की यूनिट 8200 को कुछ सेवाएं प्रदान करना बंद कर दिया है। अगस्त में गार्जियन की एक रिपोर्ट की जांच के बाद, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खुफिया इकाई गाजा और पश्चिमी तट में फलस्तीनियों से प्रति घंटे दस लाख कॉल ट्रैक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है।

    हालांकि, यह सीमित कार्रवाई माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ द्वारा एक आंतरिक बैठक के दौरान कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी जारी करने के बाद ही की गई।

    माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ने कही ये बात

    अगस्त में गाजा से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के दौरान अपने कार्यालय पर कब्जा करने वाले चार कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का बचाव करते हुए स्मिथ ने कर्मचारियों से कहा कि जो कोई भी इतना समझदार है कि माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी पा सकता है, वह इतना समझदार है कि वह यह भी जानता है कि आप इमारतों में घुसकर तोड़फोड़ नहीं कर सकते, दूसरों के कार्यालयों पर कब्जा नहीं कर सकते और माइक्रोसॉफ्ट में अपनी नौकरी नहीं बचा सकते।