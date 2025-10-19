Language
    मैरीलेंड में बर्थडे पार्टी के दौरान अनियंत्रित वाहन ने मारी टक्कर, 9 बच्चों सहित 11 लोग घायल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:30 PM (IST)

    मैरीलेंड में एक जन्मदिन की पार्टी में एक अनियंत्रित वाहन के घुसने से 9 बच्चों समेत 11 लोग घायल हो गए। घटना एक सामुदायिक केंद्र के बाहर हुई। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    Hero Image

    बर्थडे पार्टी के दौरान अनियंत्रित वाहन ने मारी टक्कर (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के मैरीलैंड में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक आउटडोर बर्थडे पार्टी के दौरान एक ड्राइवर ने पार्टी में घुसकर लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में 9 बच्चे और दो वयस्क घायल हुए हैं। घटना मैरीलेंड के ब्लेडेंसबर्ग में घटी।

    एपी की रिपोर्ट के अनुसार, ब्लेडेंसबर्ग पुलिस विभाग और प्रिंस जॉर्ज काउंटी फायर एंड ईएमएस विभाग के बयानों के अनुसार, एक लड़की और एक छोटे बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। 2 से 9 साल के सात अन्य बच्चों और दो वयस्कों को गंभीर लेकिन जानलेवा चोटें नहीं आई हैं।

    हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर फरार

    बताया जा रहा है कि ड्राइवर गाड़ी से उतरकर भाग गया, और अधिकारी अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए हैं। जांचकर्ताओं को अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि रात लगभग 10:15 बजे मैरीलैंड हाईवे 450 से गाड़ी किस वजह से पलट गई।

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

