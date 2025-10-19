मैरीलेंड में बर्थडे पार्टी के दौरान अनियंत्रित वाहन ने मारी टक्कर, 9 बच्चों सहित 11 लोग घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के मैरीलैंड में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक आउटडोर बर्थडे पार्टी के दौरान एक ड्राइवर ने पार्टी में घुसकर लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में 9 बच्चे और दो वयस्क घायल हुए हैं। घटना मैरीलेंड के ब्लेडेंसबर्ग में घटी।

एपी की रिपोर्ट के अनुसार, ब्लेडेंसबर्ग पुलिस विभाग और प्रिंस जॉर्ज काउंटी फायर एंड ईएमएस विभाग के बयानों के अनुसार, एक लड़की और एक छोटे बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। 2 से 9 साल के सात अन्य बच्चों और दो वयस्कों को गंभीर लेकिन जानलेवा चोटें नहीं आई हैं।