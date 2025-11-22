ट्रंप से मतभेदों के बाद रिपब्लिकन सांसद टेलर ग्रीन देंगी इस्तीफा, डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्या लगाया आरोप?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी की राजनीति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक रहीं जार्जिया की सांसद मारजोरी टेलर ग्रीन प्रतिनिधि सभा से इस्तीफा देंगी। माना जा रहा है कि वह ट्रंप से हाल के महीनों में उपजे मतभेदों के चलते इस्तीफा दे रही हैं।

उनके इस्तीफे के बाद प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर बढ़त कम हो जाएगी। एक समय ट्रंप की प्रबल समर्थक रहीं टेलर ग्रीन राष्ट्रपति के अमेरिका फ‌र्स्ट के अभियान से शुरू से जुड़ी रही हैं।

क्या है डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप ?

लेकिन हाल के महीनों में नाबालिग लड़कियों से यौनाचार के आरोपित जेफ्री एप्सटीन की फाइलों को सार्वजनिक करने और कुछ अन्य मसलों पर ट्रंप से उनके मतभेद सामने आए थे। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप है कि एप्सटीन के एक समय ट्रंप से घनिष्ठ संबंध थे।