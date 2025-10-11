Language
    'मैं यह सम्मान...', मारिया कोरिना मचाडो ने ट्रंप को समर्पित किया नोबेल शांति पुरस्कार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:11 AM (IST)

    वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की जनता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला जीत की कगार पर है और उन्होंने लोकतंत्र स्थापित करने के लिए ट्रंप से समर्थन मांगा। नोबेल समिति ने उनके शांतिपूर्ण संघर्ष की सराहना की।

    Hero Image

    मारिया कोरिना मचाडो ने ट्रंप को समर्पित किया नोबेल शांति पुरस्कार

    (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने शुक्रवार को अपना नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की जनता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को समर्पित किया।

    उन्होंने X पर लिखा, "मैं यह पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे उद्देश्य के लिए उनके निर्णायक समर्थन के लिए समर्पित करती हूं!"

    हम जीत की दहलीज पर हैं- मारिया

    मारिया ने कहा कि हम जीत की दहलीज पर हैं, और आज, पहले से कहीं ज्यादा, हम राष्ट्रपति ट्रंप, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता, लैटिन अमेरिका की जनता और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों पर स्वतंत्रता और लोकतंत्र हासिल करने के लिए अपने प्रमुख सहयोगियों के रूप में भरोसा करते हैं।

    नोबेल समिति ने मारिया के शांतिपूर्ण संघर्ष को सराहा

    नोबेल समिति ने "वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके अथक प्रयास और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायसंगत और शांतिपूर्ण संघर्ष" का उल्लेख किया।

    मचाडो ने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक संक्रमण की दिशा में एक आवश्यक उपाय के रूप में, मादुरो पर ट्रंप के चल रहे सैन्य दबाव अभियान का समर्थन किया है, जिसमें वेनेजुएला के पास एक बड़ी अमेरिकी नौसेना तैनाती भी शामिल है।

    मारिया कोरिना मचाडो को पुरस्कार मिलने पर बधाई

    व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव, कैरोलिन लेविट ने अपने एक्स अकाउंट पर मचाडो द्वारा ट्रंप को नोबेल समर्पित करने वाले पोस्ट को साझा किया। दो बार के पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेनरिक कैप्रिल्स सहित मचाडो के कई साथी विपक्षी नेताओं ने उन्हें पुरस्कार मिलने पर बधाई दी।

    कैप्रिल्स ने एक्स पर लिखा, "यह सम्मान शांति प्राप्त करने और हमारे वेनेजुएला को दुखों को पीछे छोड़कर उस स्वतंत्रता और लोकतंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए एक और प्रोत्साहन प्रदान करे जिसके लिए उसने इतने सालों तक संघर्ष किया है।"