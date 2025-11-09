अरबपतियों के गले नहीं उतर रही ममदानी की जीत, आठ लाख से ज्यादा लोग छोड़ सकते हैं न्यूयॉर्क सिटी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क इस दुनिया में सबसे आधुनिक और सबसे अमीर शहर है। जहां हर अरबपति की रहने की चाह होती है। लेकिन ममदानी के मेयर बनते ही न्यूयॉर्क के अरबपति यहां से अपना पसंदीदा शहर छोड़ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह ममदानी की अरबपतियों पर ज्यादा टैक्स लगाने की नीति माना जा रहा है जिसका कि ममदानी अपने चुनाव प्रचार में जिक्र भी करते रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने अमीरों पर एक्स्ट्र टैक्स लगाने की नीति को लेकर वादा किया था वह अमीरों और बड़ी कंपनियों पर नए टैक्स लगाकर नौ अरब डॉलर तक जुटाएंगे। यही कारण था कि न्यूयॉर्क के अमीरों ने ममदानी को हराने की पूरी कोशिश की थी और पैसा पानी की तरह बहाया था।

एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि शहर छोड़ने की योजना बनाने की संभावना महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा थी, 12 प्रतिशत पुरुषों और सात प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे जरूर शहर छोड़ देंगे। दोनों समूहों में से लगभग एक-चौथाई लोग इस बारे में सोच रहे थे।