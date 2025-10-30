माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी गड़बड़ी, क्लाउड सर्विस Azure हुई ठप, दुनियाभर के यूजर्स प्रभावित

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:45 AM (IST)

    माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी गड़बड़ी, क्लाउड सर्विस Azure हुई ठप (फोटो- रॉयटर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन AWS के सर्वर डाउन होने के कुछ ही दिनों बाद अब माइक्रोसॉफ्ट की प्रमुख क्लाउड सर्विस Azure में भी बड़ी तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है।

    बुधवार को आए इस आउटेज के कारण दुनियाभर के हजारों यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं तक पहुंच नहीं पा रहे हैं।

     Downdetector वेबसाइट के अनुसार, Azure प्लेटफॉर्म पर आए इस बड़े तकनीकी फेलियर से करीब 16,600 से ज्यादा यूजर्स प्रभावित हुए।

    इसके चलते Microsoft 365, Teams, Word, Excel और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जैसी सेवाएं ठप हो गईं। Microsoft 365 से भी लगभग 9,000 यूजर्स लॉगिन नहीं कर पाए।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आउटेज का असर केवल टेक सेक्टर पर ही नहीं, बल्कि रिटेल और गेमिंग इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। Minecraft सर्वर सहित कई बड़ी कंपनियों Starbucks, Kroger और Costco की ऑनलाइन सेवाएं भी बाधित रहीं।

    TechRadar की रिपोर्ट के अनुसार, यह गड़बड़ी 29 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी और Microsoft की क्लाउड नेटवर्क प्रणाली पर इसका व्यापक असर देखा गया। कंपनी फिलहाल सर्वर को बहाल करने में जुटी हुई है।

     

