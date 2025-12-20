Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमले का बदला, 70 से अधिक ISIS ठिकानों पर बड़े हवाई हमले; ट्रंप ने कही ये बात

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:05 AM (IST)

    अमेरिकी सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के दर्जनों ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई और तोपखाने के हमले किए। यह कार्रवाई 13 दिसंबर को पल्मायरा म ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमेरिकी सेना ने किए 70 से अधिक ISIS ठिकानों पर बड़े हवाई हमले (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिकी सेना ने 19 दिसंबर 2025 को सीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के दर्जनों ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई और तोपखाने के हमले किए। यह कार्रवाई 13 दिसंबर को पल्मायरा में हुए हमले के जवाब में की गई, जिसमें दो अमेरिकी सैनिक और एक दुभाषिया मारे गए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इसे प्रतिशोध की कार्रवाई बताया, जबकि सीरियाई सरकार ने हमलों का समर्थन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिकी बलों ने "ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक" के तहत मध्य सीरिया में 70 से अधिक ISIS ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें लड़ाके, हथियार भंडार और बुनियादी ढांचा शामिल थे।इस ऑपरेशन में F-15 और A-10 फाइटर जेट, अपाचे हेलीकॉप्टर, और HIMARS रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया; जॉर्डन ने भी F-16 जेट से सहयोग दिया।

    ट्रंप ने "गंभीर जवाबी कार्रवाई" की घोषणा की; हेगसेथ ने इसे "प्रतिशोध की घोषणा" बताया और कहा कि कई ISIS लड़ाके मारे गए, यह सिलसिला जारी रहेगा। सीरियाई सरकार ने हमलों का पूरा समर्थन किया; हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच ISIS के खिलाफ संयुक्त अभियान चल रहे हैं।

     

    सीरिया में लगभग 900-1000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो ISIS के खिलाफ मिशन पर हैं। हाल के महीनों में, अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के संदिग्धों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले और जमीनी अभियान चलाए हैं, जिनमें अक्सर सीरियाई सुरक्षा बलों की भागीदारीरही है।