सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमले का बदला, 70 से अधिक ISIS ठिकानों पर बड़े हवाई हमले; ट्रंप ने कही ये बात

रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिकी सेना ने 19 दिसंबर 2025 को सीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के दर्जनों ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई और तोपखाने के हमले किए। यह कार्रवाई 13 दिसंबर को पल्मायरा में हुए हमले के जवाब में की गई, जिसमें दो अमेरिकी सैनिक और एक दुभाषिया मारे गए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इसे प्रतिशोध की कार्रवाई बताया, जबकि सीरियाई सरकार ने हमलों का समर्थन किया।

अमेरिकी बलों ने "ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक" के तहत मध्य सीरिया में 70 से अधिक ISIS ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें लड़ाके, हथियार भंडार और बुनियादी ढांचा शामिल थे।इस ऑपरेशन में F-15 और A-10 फाइटर जेट, अपाचे हेलीकॉप्टर, और HIMARS रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया; जॉर्डन ने भी F-16 जेट से सहयोग दिया।

ट्रंप ने "गंभीर जवाबी कार्रवाई" की घोषणा की; हेगसेथ ने इसे "प्रतिशोध की घोषणा" बताया और कहा कि कई ISIS लड़ाके मारे गए, यह सिलसिला जारी रहेगा। सीरियाई सरकार ने हमलों का पूरा समर्थन किया; हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच ISIS के खिलाफ संयुक्त अभियान चल रहे हैं।