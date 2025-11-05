अमेरिका में अब तक का सबसे लंबा शटडाउन, 36 दिन से ठप सरकारी कामकाज; बिना वेतन के 13 लाख कर्मचारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका इस समय अपने इतिहास के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन का सामना कर रहा है। अब यह शटडाउन 36 दिन का हो चुका है, जिसने 2018-19 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान हुए 35 दिन के शटडाउन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

यह शटडाउन 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटरों ने उस फंडिंग बिल का समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिसमें ओबामाकेयर के तहत मिलने वाले टैक्स क्रेडिट बढ़ाने की बात नहीं थी। अगर ये टैक्स क्रेडिट 2025 में खत्म हो गए, तो लाखों अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य बीमा लेना मुश्किल हो जाएगा।

14 बार नाकाम रही कोशिशें रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने सितंबर में एक बिल पास किया था, लेकिन उसमें सिर्फ एक डेमोक्रेट सांसद ने समर्थन दिया। इसके बाद से स्पीकर माइक जॉनसन ने हाउस की बैठकें बंद रखीं। अब ज़्यादातर चर्चा सीनेट में हो रही है जहां लीडर जॉन थ्यून ने बिल पर 14 बार वोटिंग कराई, लेकिन हर बार विफलता मिली।

सीनेट में कुल 100 सदस्य हैं, 53 रिपब्लिकन, 45 डेमोक्रेट, और 2 स्वतंत्र जो डेमोक्रेट्स के साथ हैं। बिल पास करने के लिए 60 वोट चाहिए, लेकिन आखिरी वोटिंग में सिर्फ 54-44 का नतीजा आया, रिपब्लिकन जीत के करीब थे लेकिन डेमोक्रेट्स का समर्थन नहीं मिला।

7 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान इस शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेसनल बजट ऑफिस के अनुसार, जब शटडाउन चार हफ्ते पार कर गया, तब तक 7 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका था। अगर यह छह हफ्ते तक चला तो नुकसान 11 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

42 मिलियन अमेरिकी नागरिक, जो हर महीने फूड स्टैम्प्स पर निर्भर हैं, उन्हें 1 नवंबर से भुगतान नहीं मिला है। दो संघीय अदालतों ने आदेश दिया है कि सरकार को आपात फंड से 4.65 अरब डॉलर जारी करने होंगे ताकि 9 अरब डॉलर की जरूरत पूरी हो सके।

बिना वेतन के 13 लाख सरकारी कर्मचारी लगभग 6.7 लाख सरकारी कर्मचारी घर बैठाए गए हैं, जिन्हें फिलहाल वेतन नहीं दिया जा रहा। इससे सरकार को रोजाना 40 करोड़ डॉलर की बचत हो रही है। वहीं, करीब 7.3 लाख कर्मचारी अब भी काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी नौकरियां जरूरी मानी जाती हैं, लेकिन उन्हें भी वेतन नहीं मिल रहा।