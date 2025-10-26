अमेरिका की लिंकन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, कई लोग घायल; हमलावर की तलाश जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ऑक्सोर्ड के पास लिंकन यूनिवर्सिटी में शनिवार शाम ताबड़तोड़ गोलियां चली। जानकारी के अनुसार, यह गोलीबारी उस वक्त हुई, जब लोग अपने घर वापस जा रहे थे। इस गोलीबारी में कम से कम चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।

लिंकन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी शनिवार रात 9 बजे के करीब की बताई जा रही है। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस ने 9:15 पर कार्रवाई की। गोलीबारी की खबर के बाद लोग सोशल मीडिया पर चिंताए व्यक्त कर रहे हैं।

काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय ने जारी किया बयान लिंकन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी को लेकर चेस्टर काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि लिंकन विश्वविद्यालय में आज शाम हुई गोलीबारी की घटना की जानकारी है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और सक्रिय रूप से जांच कर रही है। कृपया इस समय उस क्षेत्र में जाने से बचें।

क्रिस्टियाना अस्पताल में चल रहा इलाज सीबीएस न्यूज फिलाडेल्फिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया था कि होमकमिंग टेलगेट और यार्डफेस्ट कार्यक्रम के दौरान कैंपस में कम से कम एक व्यक्ति को गोली मारी गई। हालांकि, एबीसी6 एक्शन न्यूज ने बताया कि कई लोगों को गोली मारी गई थी, और कम से कम चार लोगों को गोलियां लगी थीं और उनकी हालत अलग-अलग थी। उन्हें इलाज के लिए क्रिस्टियाना अस्पताल ले जाया गया। जहां उनका उपचार चल रहा है।