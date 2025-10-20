'कहीं भी छिप जाओ, छोड़ेंगे नहीं', US में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी पर गोलीबारी; इस गैंग ने ली जिम्मेदारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच गैंगवार की चर्चा काफी तेज है। ऐसा तब हुआ जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर रोहित गोदारा नाम की एक आईडी से एक पोस्ट की गई। इस पोस्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक करीबी हरी बॉक्सर पर गोली चलाई गई। इस गोली बारी में एक व्यक्ति के मारे जाने का दावा किया गया है और एक अन्य के घायल होने की बात कही गई है। हालांकि, पोस्ट में स्पष्ट किया गया कि इस बार की गोलीबारी में बॉक्सर बच गया है, जिसको बाद में छोड़ा नहीं जाएगा।

लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर हरी बॉक्सर जब कार से कही जा रहा था, उसी वक्त उस पर गोलियां दागी गईं। गोलीबारी के दौरान हरी बॉक्सर सीटों के नीचे छिप गया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन कार में सवार एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई।

सोशल मीडिया पर सामने आए रोहित गोदारा नाम की आईडी से एक पोस्ट में कहा गया कि मैं (रोहित_गोदारा) (गोल्डी_बरार) भाई-हम ही वो लोग हैं जिन्होंने आज कैलिफोर्निया, USA में (हाइवे 41 पर एग्जिट 127 के पास, फ्रेस्नो, USA) (हरि बॉक्सर) उर्फ (हरिया) को गोली मारी। उसके एक साथी की मौके पर ही मौत हो गई! दूसरे को गोली लगी और वह अस्पताल में भर्ती है! और यह (हरि बॉक्सर) कायर कार की सीट के नीचे छिप गया!

इस पोस्ट में आगे लिखा गया कि वह दुनिया के किसी भी कोने में छिप सकता है, लेकिन हम उसे नहीं छोड़ेंगे! जिसने (लॉरेंस बिश्नोई) को अपना पिता माना और हमारे खिलाफ़ गाली-गलौज की, उसकी हमारे सामने कोई औकात नहीं है! जिसे कुछ लोग अपना आइडल मानते हैं, वह इस धरती का सबसे बड़ा गद्दार है! इसमें समय लग सकता है, लेकिन किसी को माफ नहीं किया जाएगा।