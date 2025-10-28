Language
    लॉरेंस का करीबी गैंग्स्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा अमेरिका से गिरफ्तार, राजस्थान-पंजाब में कई मामलों है वांछित

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:00 AM (IST)

    गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी जगदीप सिंह उर्फ जग्गा अमेरिका में गिरफ्तार। जग्गा राजस्थान और पंजाब में कई आपराधिक मामलों में वांछित था, जिसके चलते इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। भारतीय एजेंसियों ने राजस्थान और पंजाब पुलिस को गिरफ्तारी की सूचना दे दी है, जिसके बाद उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उस पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे कई गंभीर आरोप हैं।

    कुख्यात गैंग्स्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा गिरफ्तार। (सोशल मीडिया)

    जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान और पंजाब में कई आपराधिक मामलों में वांछित कुख्यात गैंग्स्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा को सोमवार को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया।

    राजस्थान पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के अतिरिक्त महानिदेशक एमएन दिनेश ने बताया कि लारेंस बिश्नोई गैंग का करीबी और फिलहाल रोहित गोदारा नेटवर्क से जुड़ा जग्गा अमेरिका-कनाडा सीमा के पास पकड़ा गया। उसे भारत प्रत्यर्पित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया चल रही है।

    एजीटीएफ पिछले कुछ समय से जग्गा पर नजर रखे थी। उस पर पंजाब में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ जोधपुर के प्रतापनगर व सरदारपुरा पुलिस थाने में भी एफआइआर दर्ज है। न्यायालय ने आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

    अधिकारी ने कहा कि वारंट पर कार्रवाई करते हुए एजीटीएफ ने गैंग्स्टर की विदेश में गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाई और अंतरराष्ट्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय किया।