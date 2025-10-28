लॉरेंस का करीबी गैंग्स्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा अमेरिका से गिरफ्तार, राजस्थान-पंजाब में कई मामलों है वांछित

जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान और पंजाब में कई आपराधिक मामलों में वांछित कुख्यात गैंग्स्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा को सोमवार को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के अतिरिक्त महानिदेशक एमएन दिनेश ने बताया कि लारेंस बिश्नोई गैंग का करीबी और फिलहाल रोहित गोदारा नेटवर्क से जुड़ा जग्गा अमेरिका-कनाडा सीमा के पास पकड़ा गया। उसे भारत प्रत्यर्पित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया चल रही है।

एजीटीएफ पिछले कुछ समय से जग्गा पर नजर रखे थी। उस पर पंजाब में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ जोधपुर के प्रतापनगर व सरदारपुरा पुलिस थाने में भी एफआइआर दर्ज है। न्यायालय ने आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।