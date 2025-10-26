'हमें केवल इस्लाम से प्रॉब्लम है...', मुस्लिम पत्रकार पर भड़कीं ट्रंप की करीबी; जेडी वेंस का किया बचाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने न्यूयॉर्क के मेयर कैंडिडेट जोहरान ममदानी पर कुछ टिप्पणियां की थीं। इन टिप्पणियों के बाद ट्रंप की करीबी और दक्षिणपंथी नेता लौरा लूमर व पत्रकार मेहदी हसन के बीच वाक युद्ध छिड़ गया है।

लौरा लूमर ने मेहदी हसन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें ब्राउन लोगों से नहीं, बल्कि इस्लाम से दिक्कत है। लूमर ने हसन को इस्लामी देश लौट जाने को कहा, वहीं जवाब देते हुए हसन ने उन्हें गुस्सैल बच्चे की बुद्धि वाला बताया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर दोनों के बीच हुई बहस को लेकर अब अमेरिका में चर्चा छिड़ गई है।

ममदानी पर वेंस ने की थी टिप्पणी दरअसल जोहरान ममदानी ने एक कार्यक्रम के दौरान 9/11 के हमले के बाद अपनी चाची द्वारा हिजाब में सुरक्षित नहीं महसूस किए जाने का मुद्दा उठाया था। इस पर मजाक उड़ाते हुए जेडी वेंस ने कहा था कि ममदानी के अनुसार, 9/11 का असली शिकार उनकी चाची थीं, जिन्हें (कथित तौर पर) कुछ बुरी नजरों का सामना करना पड़ा था।

वेंस के इसी बयान पर प्रतिकिया देते हुए पत्रकार मेहदी हसन ने लिखा, 'कल्पना कीजिए कि आपने एक ब्राउन लेडी से शादी की है। आपके बच्चे मिक्स्ड नस्ल के हैं। लेकिन आप सार्वजनिक रूप से दूसरे ब्राउन लोगों का मजाक उड़ाते हैं।' मेहदी हसन यहां जेडी वेंस की भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस की बात कर रहे थे। उषा हिंदू धर्म को मानने वाली प्रतिष्ठित वकील हैं।

लूमर और हसन भी भिड़े हसन को जवाब दक्षिणपंथी नेता लौरा लूमर ने दिया। उन्होंने लिखा, 'जेडी वेंस की पत्नी मुस्लिम नहीं हैं। अगर वह मुस्लिम होतीं, तो वेंस कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनते। क्योंकि MAGA कभी व्हाइट हाउस में किसी मुस्लिम के होने का समर्थन नहीं करेगा। क्या आपको हिंदू और मुसलमान एक लगते हैं? उषा वेंस एक सफल हिंदू अमेरिकी हैं। हमारी समस्या ब्राउन लोगों से नहीं, बल्कि इस्लाम से है।'