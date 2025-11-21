आग की लपटों के साथ हवा में उड़ता विमान... अमेरिकी UPS MD-11 प्लेन क्रैश का खौफनाक वीडियो आया सामने
अमेरिका के केंटकी में 4 नवंबर को एक कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। इस हादसे की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे पता चलता है कि टेकऑफ़ के दौरान बोइंग के इंजन में आग लग गई थी। जांच में इंजन में दरारें पाई गईं। यह विमान 1991 में बना था और हाल ही में इसकी सर्विस हुई थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 4 नवंबर को अमेरिका के केंटकी राज्य में एक कार्गो विमान क्रैश हो गया था। इस हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो अब सामने आये हैं।
केंटकी प्लेन क्रैश की नई तस्वीरों से पता चलता है कि टेकऑफ के दौरान बोइंग के एक इंजन में आग लग गई थी। 4 नवंबर को हुए हादसे के दौरान फ्लाइट MD-11 जेट रनवे पर टुकड़ों में गिरता हुआ दिखाई दिया था।
केंटकी में विमान दुर्घटना में हुई थी 14 की मौत
नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की गुरुवार को जारी नई तस्वीरों के मुताबिक, टेकऑफ के दौरान लेफ्ट इंजन अचानक उड़ गया और प्लेन के फ्यूजलेज से टकराता हुआ दिखाई दिया।
NTSB की शुरुआती रिपोर्ट में पाया गया कि इंजन को पकड़े हुए एक पाइलन में फटीग क्रैक्स और ओवरस्ट्रेस के निशान थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये क्रैक्स बाएं पाइलन के पिछले माउंट में थे जो इंजन को विंग से जोड़ता है।
जांच एजेंसियों ने बताई क्या थी क्रैश की वजह?
NTSB ने आगे कहा कि कनेक्शन को सुरक्षित करने में मदद करने वाले बेयरिंग में भी फ्रैक्चर पाया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि इंजन को विंग से जोड़ने वाले हिस्से पर पहले से कोई फ्रैक्चर या खराबी का निशान नहीं मिला था।
बता दें ये प्लेन साल 1991 में बना था और हाल ही में इसकी सर्विस हुई थी। जांच करने वालों ने कहा कि UPS फ्लाइट 2976 के टेकऑफ के अंतिम पलों के दौरान इंजन फटने से ये हादसा हुआ।
प्लेन जमीन से महज 30 फीट ऊपर था, तभी लुइसविले एयरपोर्ट के ठीक दक्षिण में एक UPS वेयरहाउस और रीसाइक्लिंग फैसिलिटी में क्रैश हो गया।
जांच में इंजन में दरारें मिलीं
शुरुआती रिपोर्ट में इस हादसे की तुलना 1979 के जानलेवा अमेरिकन एयरलाइंस क्रैश से की जा रही थी, जिसमें शिकागो ओ'हेयर एयरपोर्ट पर टेकऑफ के दौरान लेफ्ट इंजन खराब होने से 273 लोगों की मौत हो गई थी।
NTSB फिलहाल कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को रिकवर और एनालाइज कर रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स 34 साल पुराने कार्गो प्लेन की मेंटेनेंस हिस्ट्री की भी जांच कर रहे हैं, जिसकी क्रैश से कुछ हफ्ते पहले ही टेक्सास में मरम्मत हुई थी।
