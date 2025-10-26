कमला हैरिस 2028 में फिर लड़ेंगी राष्ट्रपति चुनाव, बोलीं- मैं  सर्वे या पोल देखकर फैसला नहीं लेतीं

एपी, वाशिंगटन। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने संकेत दिया है कि वह 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल हो सकती हैं। शनिवार को एक साक्षात्कार के दौरान हैरिस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में एक महिला राष्ट्रपति बनेगी और यह संभवत: वह हो सकती हैं।

उन्होंने कहा कि वह अभी खत्म नहीं हुई हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने 2028 के राष्ट्रपति अभियान को लेकर वैसे कोई निर्णय अभी नहीं लिया है। लेकिन उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।