Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कमला हैरिस 2028 में फिर लड़ेंगी राष्ट्रपति चुनाव, बोलीं- मैं  सर्वे या पोल देखकर फैसला नहीं लेतीं

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:26 AM (IST)

    अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने संकेत दिया है कि वह 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल हो सकती हैं। शनिवार को एक साक्षात्कार के दौरान हैरिस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में एक महिला राष्ट्रपति बनेगी और यह संभवत: वह हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि वह अभी खत्म नहीं हुई हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कमला हैरिस ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल होने का दिया संकेत  (फोटो- एक्स)

    एपी, वाशिंगटन। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने संकेत दिया है कि वह 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल हो सकती हैं। शनिवार को एक साक्षात्कार के दौरान हैरिस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में एक महिला राष्ट्रपति बनेगी और यह संभवत: वह हो सकती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    उन्होंने कहा कि वह अभी खत्म नहीं हुई हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने 2028 के राष्ट्रपति अभियान को लेकर वैसे कोई निर्णय अभी नहीं लिया है। लेकिन उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

     

    हैरिस ने साफ कहा कि वो कभी भी सर्वे या पोल देखकर फैसला नहीं लेतीं। डेमोक्रेटिक नेता 2024 के चुनाव में रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हार गईं थी।