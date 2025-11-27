'जेडी वेंस को हिंदू पत्नी के बजाय एक गोरी रानी की जरूरत है', अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पत्नी ऊषा फिर निशाने पर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजनीति में अक्सर लोग अपनी हद भूल जाते हैं और यह भारत ही नहीं दुनिया में ऐसा होता है। अगर आप किसी नेता को पसंद नहीं करते हैं तो आप उसके व्यक्तिगत जीवन में उतरने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते।
इस एक उदाहरण है एक अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और टेलीविजन होस्ट जॉय रीड जिन्होंने अपनी हद पार करते हुए कहा कि जेडी वेंस को हिंदू पत्नी के बजाय एक गोरी रानी की जरूरत है। उनका गोरी रानी से मतलब चार्ली किर्क की पत्नी एरिका किर्क से था। हाल ही में चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
एक पॉडकास्ट में बात करते हुए जॉय रीड ने काफी आपत्तिजनक बातें कहीं। वे कहती हैं जेडी वेंस अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपनी पत्नी की बलि दे रहे हैं। हाल ही में जेडी वेंस ने एरिका किर्क को गले लगाया था, जिसके फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। एरिका के पहनावे की आलोचना करते हुए जॉय कहती हैं कि तुम्हें विधवा होना चाहिए। तुम चमड़े की पैंट पहने हो।
जॉय रीड के साथ हाल ही में प्रसारित एक पॉडकास्ट ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि लोगों के लिए भारतीय-अमेरिकियों को अमानवीय बनाना कितना आसान है। इस क्षण को विशेष रूप से परेशान करने वाली बात यह है कि यह ऑनलाइन और ऑफलाइन भारत विरोधी घृणा के उदय के साथ कितनी अच्छी तरह से मेल खाता है।
बता दें कि चार्की किर्क की याद में एक शांति सभा आयोजित की गई थी। इस दौरान एरिका किर्क, अपने पति की हत्या से दुखी होकर कह रही थी कि काश वह गर्भवती होती जब उसकी मृत्यु हुई। यह एक दर्दनाक क्षण था, कोई स्वीकारोक्ति नहीं।
जेडी वेंस ने मंच पर सबके सामने उसे गले लगाया। यह सहानुभूति थी और उषा वेंस इसके बाद अपनी शादी की अंगूठी के बिना दिखाई दीं। इसी बात को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया। लेकिन बाद में कई मौकों पर जेडी वेंस और ऊषा एक साथ दिखाई दिए हैं।
Joy Reid: JD Vance needs a "white queen" instead of his "brown Hindu" wife Usha.— Townhall.com (@townhallcom) November 25, 2025
Disgusting. pic.twitter.com/BiIkS2nldT
