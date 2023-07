पांच दिवसीय दौरे पर आज भारत आएंगे जॉन केरी, G-20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक में लेंगे भाग

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के विशेष दूत जॉन केरी मंगलवार को भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर आएंगे। 25 से 29 जुलाई तक अपनी यात्रा के दौरान केरी दिल्ली और चेन्नई का दौरा करेंगे। चेन्नई की अपनी यात्रा के दौरान केरी जी20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान वह दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा पर चर्चा करेंगे।

पांच दिवसीय दौरे पर आज भारत आएंगे जॉन केरी। फाइल फोटो।

